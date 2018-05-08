 (ÖZEL) PANTOLON HIRSIZLARI KAMERADA

- Zeytinburnu'nda girdikleri atölyeden 2 bin 500 adet kot pantolon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
Zeytinburnu'nda, yüzleri maskeli 4 kişinin bir atölyeden yaptığı kot pantolon hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Maltepe Mahallesi Site Yolu Sokak üzerinde bulunan kot yıkama atölyesinde geçtiğimiz pazar günü saat 16.15'te meydana geldi. Atölyeye gelen yüzleri maskeli 4 kişi, levye kullanarak kapıyı açtıktan sonra içeri girdi. 4 kişi, burada bulunan kot pantolonları kucaklayarak dışarı çıkardı. Şüpheliler, kot pantolonları atölye önünde beklettikleri kamyonete yükleyerek kaçtı. Hırsızlar yaklaşık değeri 80 bin lira olan 2 bin 500 adet kot pantolonu çaldıkları belirtildi. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, atölyenin güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelileri kimliklerini belirlemeye çalışıyor.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, maskeli 4 kişinin kapıyı levyeyle kanırtarak açtıkları, içeri girerek kucakladıkları kot pantolonları dışarı çıkarıp kamyonete yükledikleri görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Şüphelilerin kapıyı levyeyle kanırtarak açmaları
-Kot pantolonları kucaklayarak dışarı çıkarmaları
-Kamyonete yüklemeleri
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