HABER

 (ÖZEL) SAĞLIK OCAKLARINA DADANAN HIRSIZ KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 14:24 | Son Güncelleme 33 dakika önce

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy'de sağlık ocaklarını mesken tutan bir hırsız gündüz vakti personel odalarını tek tek dolaşarak cep telefonu çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis bu kişinin İ.C olduğunu belirledi. İ.C'nin bir sağlık ocağından telefon çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

PERSONELLE KARŞILAŞTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İ.C sağlık ocağının koridorunda etrafı kolaçan edip oda kapısını açıyor. Bu sırada bir personelin geldiğini fark eden İ.C ona bir şey sorduktan sonra hızla dışarı çıkıyor.

1 DAKİKA SONRA GERİ GELDİ, PARMAK İZİ BIRAKMAMAK İÇİN PEÇETE KULLANDI

Sağlık ocağı personeli ile karşı karşıya gelince dışarı çıkan ve 1 dakika sonra tekrar gelen İ.C'nin kapılarda parmak izi bırakmamak için elinde peçete kullandığı ve son girdiği odadan cep telefonunu alarak çıkması görülüyor. Polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü dökümü

GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelinin sağlık ocağına girmesi

-Elindeki peçete ile kapıyı yoklaması

-Elindeki peçete ile diğer kapıyı açması

-Personelin geldiğini fark edince çekilmesi

-Personele bir şey sorması ve dışarı çıkması

-Telefonla konuşur gibi yapıp gitmesi

-1 dakika sonra tekrar gelmesi

-Bir odaya girip çıkması

-Kapıyı tıklayıp elinde peçete ile yine başka bir odaya girmesi

-Elinde telefon ile hızla çıkması

-Genel ve detay görüntüler

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Eski polis müdürünün eşi itirafçı oldu

Eski polis müdürünün eşi itirafçı oldu

Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

2017 enflasyonu belli oldu

2017 enflasyonu belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hiç gitmediği İstanbul'dan ceza yağmıştı! Olayın sırrı ortaya çıktı

Hiç gitmediği İstanbul'dan ceza yağmıştı! Olayın sırrı ortaya çıktı

Süleyman Soylu: Kırın ayağını, suçunu bana atın

Süleyman Soylu: Kırın ayağını, suçunu bana atın

CHP'li Akaydın: Benim tanıdığım Abdullah Gül, Erdoğan'la Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır

CHP'li Akaydın: Benim tanıdığım Abdullah Gül, Erdoğan'la Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır

Askere yemek verecek olan şirket belli oldu! Bakan Canikli bizzat açıkladı

Askere yemek verecek olan şirket belli oldu! Bakan Canikli bizzat açıkladı

Operasyonda gözaltına alınan PKK'lı öyle biri çıktı ki

Operasyonda gözaltına alınan PKK'lı öyle biri çıktı ki

Devlet Tiyatroları’nda değişim! Nejat Birecik görevden alındı

Devlet Tiyatroları’nda değişim! Nejat Birecik görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.