Özel Şahin Sağlık Meslek Lisesi’nden Başkan Dişli’ye ziyaret

Özel Şahin Sağlık Meslek Lisesi yönetimi, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret etti.
Özel Şahin Sağlık Meslek Lisesi Müdürü İbrahim Kızılkaya, Müdür Yardımcısı Serdar Gül ve öğrencilerden oluşan grup, Başkan Dişli’yi makamında ziyaret etti. Okulun genel durumu hakkında bilgi veren Okul Müdürü İbrahim Kızılkaya, eğitime yapmış olduğu katkılardan dolayı Başkan Dişli’ye teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli ise, eğitime verilen desteğin artarak devam edeceğini ifade ederek, “Bu gençlerimiz yarının büyükleri ve geleceğimizin teminatıdır. Sakarya’da tüm okullara katkı sağladığımız gibi Özel Şahin Sağlık meslek Lisesi’ne de elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. İnşallah önümüzdeki süreçte de Adapazarı Belediyesi olarak eğitime olan desteğimizi arttırarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Son dakika! Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...
Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması
Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum