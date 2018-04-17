Özel Şahin Sağlık Meslek Lisesi’nden Başkan Dişli’ye ziyaret

Özel Şahin Sağlık Meslek Lisesi yönetimi, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret etti.

Özel Şahin Sağlık Meslek Lisesi Müdürü İbrahim Kızılkaya, Müdür Yardımcısı Serdar Gül ve öğrencilerden oluşan grup, Başkan Dişli’yi makamında ziyaret etti. Okulun genel durumu hakkında bilgi veren Okul Müdürü İbrahim Kızılkaya, eğitime yapmış olduğu katkılardan dolayı Başkan Dişli’ye teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli ise, eğitime verilen desteğin artarak devam edeceğini ifade ederek, “Bu gençlerimiz yarının büyükleri ve geleceğimizin teminatıdır. Sakarya’da tüm okullara katkı sağladığımız gibi Özel Şahin Sağlık meslek Lisesi’ne de elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. İnşallah önümüzdeki süreçte de Adapazarı Belediyesi olarak eğitime olan desteğimizi arttırarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.