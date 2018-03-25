(ÖZEL) Sarıyer'de keçi kavgası kamerada; Polis biber gazı ile ayırdı

* Sarıyer Ayazağa'da bir keçi için sokak ortasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis biber gazı sıkıp havaya ateş ederek dağıttı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Haber: Zeki GÜNAL-İSTANBUL,(DHA) Olay dün öğleden sonra Ayazağa'da yaşandı. İddiaya göre keçisi çalınan kişiler, çaldıklarını iddia ettikleri kişileri takip ederek önlerini kesti. Haber verilmesi üzerine gelen polis önü kesilen otomobilin bagajını açtığında keçiyi buldu. Keçi, sahibine iade edildi. Polis de şüphelileri gözaltına almak istedi. Bu sırada hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiler önce karşı tarafa saldırdı sonra da gözaltına alınmamak için direndi. Bu sırada keçi de konulduğu otomobilin penceresinden atlayıp kaçtı. Polis hem kavgayı ayırmak hem de keçiyi yakalamak için çaba harcadı. Olaylar kısa sürede büyüdü. İki taraf tekme-tokat birbirine girdi. Taraflar sakinleşmeyince polis önce biber gazı sıktı sonra da havaya birkaç el ateş ederek kavgayı bitirdi. Daha sonra takviye olarak gelen polisler tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
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