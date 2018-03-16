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‘Özel’ sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 18:39 | Son Güncelleme

Karadeniz’in en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Piazza AVM "özel" bir sergiye daha ev sahipliği yaptı.Zafer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin el emeği ürünlerinin sergi açılışı Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve değerli kurum müdürleri eşliğinde Piazza AVM sanat galerisinde yapıldı.Sergide yer alan ürünlerin tamamı okulun atölyelerinde öğrenci ve öğretmenlerin katılım ve emekleriyle hazırlandı.

‘Özel’ sergi

Karadeniz’in en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Piazza AVM "özel" bir sergiye daha ev sahipliği yaptı.
Zafer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin el emeği ürünlerinin sergi açılışı Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve değerli kurum müdürleri eşliğinde Piazza AVM sanat galerisinde yapıldı.
Sergide yer alan ürünlerin tamamı okulun atölyelerinde öğrenci ve öğretmenlerin katılım ve emekleriyle hazırlandı. Eserler mahiyetine göre; mozaik çalışmalarıyla yapılan tablolar, deriyi ısıtma yöntemiyle hazırlanan tablolar, bitkisel örücülük çalışmalarından oluşan sepetler, aynalar, abajurlar, goblen tablolar, ağaç işçilik çalışmasıyla yapılan ayna süslemeleri, kokulu taşlarla yapılan tablo çalışmaları ve mobilya atölyelerinde hazırlanan ahşap süs eşyalarından oluşuyor.
Serginin amacı; toplumda engelli bireyler hakkında farkındalığı arttırmak, engelli öğrencilerin yönlendirildiklerinde neleri başarabildiklerini göstermek ve bunun onur ve gururunu yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlendi.
Zafer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinin sergisi 16-18 Mart tarihleri arasında Piazza sanat galerisinde ziyaret edilebilir.

‘Özel’ sergi

‘Özel’ sergi

‘Özel’ sergi

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