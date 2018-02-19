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(Özel) Taksim Camii kubbesine kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 09:26 | Son Güncelleme

Temeli yaklaşık bir yıl önce atılan Taksim Camisi aralıksız çalışmaların ardından ana kubbesine kavuşuyor.

Temeli yaklaşık bir yıl önce atılan Taksim Camisi aralıksız çalışmaların ardından ana kubbesine kavuşuyor. Ana kubbeyi oluşturacak demir iskeletin büyük bir kısmı yerleştirilirken çalışmaların son durumu da havadan görüntülendi.
Kırk dokuz yıldır yapılıp yapılmaması ile ilgili süren tartışmaların ardından 19 Ocak 2017 tarihinde İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nda görüşülüp onaylanan Taksim Camisi ana kubbesine kavuşuyor. Ana kubbenin demir iskeletinin son durumu ise havadan çekilen görüntüler ile ortaya çıktı. Görüntülerde Taksim Meydan’ında camii siluetinin tamamen belirgin olduğu görüldü. Taksim Camii’nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. Bu yüksekliğin özellikle diğer dini mabetlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirildiği öğrenildi.

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