(Özel) Tarihi diziler ‘Abdülhamid Han’ türbesine gelen ziyaretçi sayısını artırdı

Reyting sıralamalarında zirveden inmeyen tarihi diziler, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı II. Abdülhamid Han’ın türbesine gelen ziyaretçi sayısını artırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılan Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı ve 113’üncü İslam Halifesi olan II. Abdülhamid Han’ın türbesi, yayınlanan tarihi dizilerin de etkisiyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Günde ortalama 3 bin kişinin ziyaret ettiği türbeyi dizilerden görerek ziyarete geldiğini ifade eden 12 yaşındaki Murat Şenyurt, “Okuldan geldim. Sultan 2’inci Abdülhamid Han ile alakalı diziler, filmler, kitaplar, romanlar vardı. Onlarla alakalı biraz bilgi edinmiştim. Sultan 2’inci Abdülhamid’in türbesinin burada olduğunu da duyunca inanamadım. Sonra ziyaret ettim” dedi.

“Abdülhamid Han sevilmez mi?”

Aydın’ın Kuşadası ilçesinden gelen Turizmci Salim Esen ise, “Abdülhamid Han sevilmez mi? Onlar bizim ecdadımız, onlarla ne kadar iftihar etsek azdır. Tarihimiz boyunca 3 kıtaya hükmetmiş bir milletiz. Biz onların torunlarıyız, onları şükranla yad ediyoruz. İsmim Salim; Kuşadası’ndan geliyorum. Turizmciyim, Buraya gelmek benim için çok büyük mutluluk” diye konuştu.