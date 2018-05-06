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(ÖZEL) TEM'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 09:55 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  TEM Otoyolu'nda iki motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde seyrettiği tehlikeli anlar kamerlara yansıdı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu'nda iki motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde seyrettiği tehlikeli anlar kamerlara yansıdı. TEM Otoyolu Ankara istikameti Bağcılar mevkiinde saat 23.30 sıralarında kaydedilen görüntüde motosiklet sürücülerinin ön tekerlerini kaldırııp arka teker üzerinde tehlikeli şekilde seyrettiler. Bir süre sonra motosiklet sürücüleri gözden kayboldular.

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