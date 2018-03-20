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(Özel) Temizlik işçilerinden alkışlanacak hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Malatya’da geçtiğimiz gün vefat eden kimsesiz yaşlı adamın gecekondu evini temizleyen temizlik işçileri burada buldukları yaklaşık 120 bin TL parayı polise teslim ederek örnek bir davranışa imza attı.60 yaşındaki Hüsamettin Yıldırım geçtiğimiz günlerde, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş Sokaktaki evinde ölü olarak bulundu.

(Özel) Temizlik işçilerinden alkışlanacak hareket

Malatya’da geçtiğimiz gün vefat eden kimsesiz yaşlı adamın gecekondu evini temizleyen temizlik işçileri burada buldukları yaklaşık 120 bin TL parayı polise teslim ederek örnek bir davranışa imza attı.
60 yaşındaki Hüsamettin Yıldırım geçtiğimiz günlerde, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş Sokaktaki evinde ölü olarak bulundu. Daha sonra yaşlı adamın evinde temizlik yapan belediye temizlik işçileri temizlik yaptığı sırada evdeki bir dolaba koyulmuş vaziyette 120 bin TL para buldu.
Durumu belediyeye bildiren işçiler daha sonra parayı emniyete teslim etti. Emniyet mensupları ise parayı yaşlı adamın olası mirasçılarına verilmesi için Cumhuriyet Savcılığına teslim etti.
Temizlik işçilerinin yaptığı anlamlı davranış herkesin takdirini toplarken, ölen yaşlı adamın arkada bıraktığı hikaye de duyanları hüzne boğdu.
“Bir evini vakfa bağışlamış”
Ölen yaşlı adamın kimi kimsesi olmadığını söyleyen Hacı Abdi Mahalle Muhtarı Mehmet Çolak, yaşlı adamın adeta varlık içinde yokluk çektiğini belirterek, Yıldırım’ın bir evini vakfa bağışladığını söyledi. Çolak, “Hüsamettin Yıldırım, Hacı Abdi Mahallesinde ikamet eden engelli, yalnız bir vatandaştı. Kendisinden bir süre haber alamayan komşuları polis ekiplerine bilgi vermiş. Polis ekipleri eve geldiğinde şahsı ölü olarak bulmuş. Cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldıktan sonra defin edildi. Daha önce kendisiyle görüştüğümde kendine ait olan tek katlı müstakil evi bir vakıfa bağışladığını belirtmişti. Ben görmedim ama belediye temizlik işçileri Yıldırım’ın vefatının ardından evinde temizlik çalışma yaptı bu esnada 100 bin TL’den fazla paranın bulunarak emniyete teslim edildiği ifade ediliyor" diye konuştu.

(Özel) Temizlik işçilerinden alkışlanacak hareket

(Özel) Temizlik işçilerinden alkışlanacak hareket

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