(Özel) Türkiye’nin dört bir yanından Gencebay’a destek klibi

Kendilerini ‘Radikal ve Özgün Gencebaycılar’ olarak tanımlayan onlarca kişi, ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın şarkı isimlerinden oluşan bir video hazırladı. Türkiye’nin dört bir yanından çekilen klipte, Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) istifası ile başlayan ve sonrasında MESAM’a kayyum atanmasına kadar varan süreçte Gencebay’a “yalnız değilsin” mesajı verildi.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, MESAM yönetim kuruluna bir dilekçe vererek istifa etmiş ve bu dilekçede istifa nedenlerini yönetim kuruluna açıklamıştı. Dilekçe basına sızarken, gelen seri istifaların ve karşılıklı suçlamaların yer aldığı süreç sonunda MESAM’a kayyum atandı. Kamuoyunda özellikle Arif Sağ ve Orhan Gencebay üzerinden çeşitli tartışmaların fitili ateşlenirken, kendilerini ‘Radikal ve Özgün Gencebaycılar’ olarak tanımlayan onlarca kişiden Orhan Gencebay’a destek videosu geldi. Her kesimden, her siyasi görüşten, her yaştan olduklarının altını çizen Türkiye’nin dört bir yanından ‘Gencebaycılar’, kamuoyuna seslerini duyurmak için kolları sıvadı ve Orhan Gencebay’ın şarkı isimlerinden oluşan bir klip hazırladı. Klip sonunda kaleme alınan bildiride, yıllardır severek ve gönülden dinledikleri Gencebay’ın bu olay bahane edilerek hem müziğine hem kişiliğine yersiz saldırı yapıldığı belirtildi.