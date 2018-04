(Özel) Türkiye’nin en şişman kadını tedavisinin sonunda 250 kilo verecek

-Yaklaşık 10 yıl önce hızla şişmanlamaya başlayarak 320 kiloya ulaşan ve bu nedenle hayata küsen 38 yaşındaki İpek Balaban, aşırı kilolarından obezite cerrahisi ameliyatı ile kurtulacak. Hasta İpek Balaban “Kilolarımdan dolayı her şeyime hasret kaldım, Her şeyden bir anda koptum ama artık buradan yürüyerek evime gitmek istiyorum, gezmek istiyorum, sağlığıma kavuşmak istiyorum” dedi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 38 yaşındaki İpek Balaban’ın hayatı, kontrolsüz ve hızla aldığı kilolarla değişti. Balaban’ın aşırı kiloları, başta sağlık sorunları olmak üzere, bakıma ihtiyaç duyması nedeniyle eşinin çalışamaması gibi birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Türkiye’nin bilinen "en ağır" kadın obezite hastası olan Balaban, yaklaşık 16 yıl içerisinde 250 kilo alarak hareket edemez duruma gelerek yaşamının son 5 yılını yatağa bağımlı olarak geçirdi. Bu süreçte ihtiyaçlarını dahi ancak eşinin desteğiyle karşılayabilen Balaban, aynı zamanda vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan yatak yaraları ve enfeksiyonel sorunlarla da mücadele etmeye başladı.

Yaşadığı tüm sorunlardan kurtulmak için diyet gibi seçenekleri de deneyen ancak başarılı olamayan Balaban’ın hayallerini Biruni Üniversitesi Hastanesi gerçekleştirecek. İpek Balaban, bunun üzerine, aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 8 kişi tarafından yaşadığı 15 metrekarelik odadan çıkarılarak, obeziteden kurtulmak için İstanbul’a getirildi. Balaban, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren obez ambulansıyla İstanbul’da Dr. Öğr. Üyesi Alper Öztürk ve ekibi tarafından tedavi edileceği hastaneye getirildi.

Balaban’ın ameliyatını gerçekleştirecek olan Biruni Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Öztürk, “Hastanın ameliyat öncesi tetkiklerinin yapıldığını dile getirerek, "İpek hanım 38 yaşında 10 yıldır yatağa bağlı yaşıyor kilolarından dolayı. 300 kilonun üzerinde olduğu hesaplanıyor. Çünkü en son tartıldığında 250 kilo civarındaymış. Biz de yardım etmek istedik ve hastanemize getirdik. Burada Obezite tetkikleri yapıldı ve ameliyata hazırladık. İnşallah yarında ameliyat edeceğiz ve daha sağlıklı bir hayat kavuşturacağız, yataktan kalkmasını sağlayacağız. Daha az yemesini sağlayarak fazla kilolarına veda etmesine yardımcı olacağız. Ameliyat yüzde 100 faydalı olacak. Yani İpek hanımın olması gerektiği 70’li 80’li kilolara inmesini sağlamış olacağız. Mide küçültme ameliyatıyla daha az yiyerek fazla kilolarından kurtulmuş olacak ve hareket etmesini sağlayacağız. Şuan da hiç hareket edemiyor, yürüyemiyor, ayaklarını sadece kımıldatabiliyor ve buna bağlı cilt enfeksiyonları var, önce bunların tedavisini yaptık. Ameliyat sonrası bu fazla kilolarını vermesiyle de normal hayatına dönmüş olacak. Obezite cerrahisiyle sağlığına kavuşması beklenen Balaban’ın ilk yıl 150, toplamda ise yaklaşık 250 kilo vermesi planlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her şeyden koptum, her şeye hasret kaldım”

Aşırı kilolarından dolayı yaşadığı sıkıntılarını anlatan Hasta İpek Balaban ”Sağlıklı zamanlarımda 80 kiloydum. Yaklaşık 10 yıldır yatak hastasıyım, hiç hareket edemiyorum. Her şeyden koptum, her şeye hasret kaldım. İşimden, evimden, çocuklarımdan koptum. Devamlı evin içinde psikolojim bozuldu bazen ne yaptığımı bilemedim, denge bozukluğum oldu. Devamlı ekmeğe verdim kendimi gezemediğim için. Komşularım her şey getirip önüme koyuyorlardı pilav olsun, ekmek olsun, makarna olsun yiyordum devamlı bir oturuşta bir ekmeği yiyordum. Eşim çalışmaya gitmiyordu. Korkuyordum eşim bana ekmek getiremeyecek diye eşim hep yanımda duruyordu. Torunlarım yanıma gelmiyorlar korkuyorlar benden” dedi.

“Buradan yürüyerek evime gitmek istiyorum başka bir şey istemiyorum”

Normal sağlıklı hayatına dönmek isteyen Balaban “Doktorların elindeyim hepsinin yardımcı olmasını istiyorum, gezmek istiyorum, sağlığıma kavuşmak istiyorum, sokağa çıkmak, komşularımla konuşmak istiyorum. Bir an önce normal hayatıma dönmek, düzelmek istiyorum. Buradan yürüyerek evime gitmek istiyorum başka bir şey istemiyorum” ifadelerini kullandı.