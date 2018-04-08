HABER

Özel uçağın lastiği patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 20:39 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda kalkış yapmak için pistte ilerleyen özel uçağın patladıktan sonra duman çıkan lastiği, DHMİ itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapmak için pistte ilerleyen özel uçağın patladıktan sonra duman çıkan lastiğini, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiyesi ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali apronundan hareket eden TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V tipi uçak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa Ercan Havalimanı'na gitmek için pistte ilerlemeye başladı.

Bu sırada uçağın pilotu sağ iniş takımındaki lastik patladığını fark etti. Sürtünmenin etkisiyle patlayan lastikten duman çıktığını gören pilot, yolcuları indirerek durumu itfaiye ekiplerine buldurdu.

Olay yerine gelen DHMİ itfaiye ekipleri, duman çıkan lastiğe müdahale ederek söndürdü. İncelemede bulunan DHMİ yetkilileri, uçağın her iki lastiğinin patlağını belirledi.

Eskişehir'deki törende gergin anlar!Eskişehir'deki törende gergin anlar!
İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı!İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı!
Savcı açıkladı: Bin 700'er yıl hapsi isteniyorSavcı açıkladı: Bin 700'er yıl hapsi isteniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye lastik özel jet

En Çok Okunan Haberler

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı

Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı

Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta

Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta

Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar

Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.