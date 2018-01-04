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Özel ulaştırma hizmetleri meslek kurslarının dönüşüm süresine erteleme

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 13 dakika önce

- Milli Eğitim Bakanlığınca, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının dönüşüm süresi 6 ay uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının dönüşüm süresi 6 ay uzatıldı.

AA muhabirinin, MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlık tarafından, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının dönüşüm süresi, 31 Aralık 2017'den itibaren 6 ay uzatıldı.

Bu kapsamda, ticari taşıt şoförlerine uluslararası yolcu taşımacılığı (SRC 1), yurt içi yolcu taşımacılığı(SRC 2), uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı (SRC 3) ve yurt içi eşya ve kargo taşımacılığı eğitimi veren özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, 30 Haziran 2018 itibarıyla MEB'den ruhsat almadıkları takdirde kapatılacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile MEB arasında yapılan protokolle özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının MEB tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştı.

(AA)

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