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- (ÖZEL)- ÜMRANİYE'DE MASKELİ SALDIRGAN OTOMOBİLDEKİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

- SİLAHLI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN "NURÇİNLER" OLARAK BİLİNEN GRUPTAN OLDUĞU BELİRTİLDİ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA  Ümraniye'de "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen Ayhan Nurçin aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

- SİLAHLI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

- ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN "NURÇİNLER" OLARAK BİLİNEN GRUPTAN OLDUĞU BELİRTİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA
Ümraniye'de "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen Ayhan Nurçin aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Ümraniye Çakmak Mahallesi Uzunayna Caddesi'nde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ayhan Nurçin (44) park halinde aracına bindiği sırada maskeli saldırgan park halindeki cipten indi. Nurçin'in aracına yaklaşan saldırgan önce dışarıdan iki el sonra aracın kapısını açarak iki el daha ateş etti.

4 KURŞUN İSABET ETTİ
Saldırganın arka kapısından bindiği cip hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Nurçin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede Nurçin'in 2 kurşunun başına, 2 kurşunun ise göğsüne isabet ettiği belirlendi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Ayhan Nurçin'in "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu ve cinayet suçundan cezaevine girdiği, birkaç gün önce ise cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Ayhan Nurçin'in araca binmesi
-Maskeli saldırganın cipten inip Nurçin'e ateş etmesi
-Etraftakilerin kaçışması
-Saldırganın bindiği cipin gitmesi
-Vatandaşların aracın etrafında toplanması

(AKTÜEL)
-Olay yeri
-Ayhan Nurçin'in aracı
-Aracın çekilmesi
-Ayhan Nurçin'in fotoğrafı
-Genel ve detaylar

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