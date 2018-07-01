Özel ve engelli öğrencilerin off-road heyecanı

Düzce'de özel eğitim alan ve engelli öğrencilerin katıldığı off-road turu düzenlendi.
Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü üyeleri, engelli ve özel eğitimli çocukların da bu sporu yapabileceğini göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.
Kent merkezinde bir araya gelen kulüp üyeleri, Doğuş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim alan 40 öğrenciye arazi araçlarını inceletti, daha sonra onları Beyköy beldesine bağlı Odayeri Yaylası'na götürdü.
Off-road araçlarıyla yaylalara çıkmanın heyecanını yaşayan çocuklar, ayrıca telsizle anons yaptı.
Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) Başkanı İsmail Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak doğa sporlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiklerini söyledi.
Ulusal yarışmalar düzenlediklerini anlatan Aydın, "Rehabilitasyon merkezinde özel eğitim gören engelli kardeşlerimizle bugün off-road yapıyoruz. Sosyal anlamda dikkat çeken, farkındalık oluşturan projeler yapacağız." diye konuştu.
Proje koordinatörü Ersin Dağdelen de engelli bireylerin de spor ile topluma kazandırılması gerektiğini ifade etti.
Kulüp olarak bir günlerini onlara ayırdıklarını aktaran Dağdelen, "Engelli ve özel eğitim alan kardeşlerimizin, toplumda eksik ya da azınlık olmadıklarını göstermek adına bu projeyi hazırladık. Engelli kardeşlerimizin spor ya da off-road yapamayacağı düşüncesini yıkmak adına bugün off-road yapıyoruz. Kardeşlerimiz bize co-pilot olacak. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek için her şeyi yaparız." ifadesini kullandı.
Dağdelen, projeyi devam ettirmek istediklerini de sözlerine ekledi.
Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama
İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!
YKS 2018'in ikinci oturumu AYT'de yine aynı görüntüler! Geç kalanlar sınava alınmadı
Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim
Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor
Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama
Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz! İzmir'deki Alman okulu kapatıldı!
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum