Özel ve engelli öğrencilerin off-road heyecanı

Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) Başkanı İsmail Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak doğa sporlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Kent merkezinde bir araya gelen kulüp üyeleri, Doğuş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim alan 40 öğrenciye arazi araçlarını inceletti, daha sonra onları Beyköy beldesine bağlı Odayeri Yaylası'na götürdü.

Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü üyeleri, engelli ve özel eğitimli çocukların da bu sporu yapabileceğini göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Proje koordinatörü Ersin Dağdelen de engelli bireylerin de spor ile topluma kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Kulüp olarak bir günlerini onlara ayırdıklarını aktaran Dağdelen, "Engelli ve özel eğitim alan kardeşlerimizin, toplumda eksik ya da azınlık olmadıklarını göstermek adına bu projeyi hazırladık. Engelli kardeşlerimizin spor ya da off-road yapamayacağı düşüncesini yıkmak adına bugün off-road yapıyoruz. Kardeşlerimiz bize co-pilot olacak. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek için her şeyi yaparız." ifadesini kullandı.

Dağdelen, projeyi devam ettirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

