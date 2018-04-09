(Özel) Vince yüklü iş makinesinin üzerinde ölümle dans kamerada

Bahçelievler’de tonlarca ağırlığındaki iş makinesi, hiçbir önlem alınmadan 3’üncü kattaki bir iş yerine vinç yardımıyla konulmak istendiği sırada adeta faciaya davetiye çıkarıldı. Vince halatla bağlanarak iş yerinin camından içeriye sokulmaya çalışılan iş makinesinin üzerinde bir çalışanın gezmesi görenleri hayrete düşürdü.

Olay Bahçelievler Yenibosna Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri çalışanları tonlarca ağırlığındaki iş makinesini vinç yardımıyla 4 katlı bir iş yerinin üçüncü katına camdan içeriye sokmak istedi. Trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan tonlarca ağırlığındaki iş makinesi, dev halatlarla vince bağlandı. Vinç üzerinde askıda kalan iş makinesi, yavaş hareketlerle iş yerinin cam hizasına getirildi. Bu esnada iş yeri çalışanı olduğu iddia edilen bir kişi, askıdaki iş makinesinin üzerinde gezinmeye başladı. Adeta ölüme davetiye çıkaran işçinin bu hareketi, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.