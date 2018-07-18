HABER

 (ÖZEL) - YARALI KADIN PANİKLEYEN KIZINI SAKİNLEŞTİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:35 | Son Güncelleme

Taksim'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan motosikletli kurye olay yerinden kaçtı.

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Taksim'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan motosikletli kurye olay yerinden kaçtı. Yerde yatan yaralı kadın olayı duyup, panik halde kaza yerine gelen kızını 'Bir şeyim yok kızım' diyerek teselli etmeye çalıştı.
Kaza, Taksim Sıraselviler Caddesi'nde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Gülay Şahan eşi ile birlikte kaldırımda yürürken yolun karşısına geçmek istedi. Kaldırımdan adımını attığı sırada Şahan'a bir restoranın mosikletli kuryesi çarptı. Çarpmanın etkisi ile Gülay Şahan yola savruldu.

KIZI OLAY YERİNDE ŞOK GEÇİRDİ
Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı kadının kızı Gülfem Şahan, şok geçirdi. Kızı annesinin başına giderek 'Anne iyi misin'? sorusuna anne Gülay Şahan 'kızım iyiyim' diyerek kızını sakinleştirmeye çalıştı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.

'BİR GÜRÜLTÜ OLDU DIŞARIYA ÇIKTIM'
Kadını eşi Muzaffer Çapar, " Kaza anında ben içerideydim bir gürültü oldu dışarıya çıktım, bayanın yerde olduğunu gördüm.Servis motorunun vurduğunu ayrıca arkasından da başka bir motorun takip ettiğini fakat yakalayamadığını söylediler. Sonra polisler ve ambulans geldi sizinde gördüğünüz ve bildiğiniz gibi ambulansla kadını hastaneye kaldırdılar" dedi.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak kadına çarpan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
---------------------
-Yaralı kadının yerde yatması
-Kızının panik halde olay yerine gelişi
-Kızının panik halleri
-Kızının annesine soru sorması
-Annesinin kızını sakinleştirmesi
-Sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi
-Yaralı kadının ambulansa alınması
-Ambulansın gidişi
-Çevredeki vatandaşlardan detay görüntü
- Muzaffer Çapar ile röportaj

PARTNERÜnlüler Şehitler Köprüsü'ndeÜnlüler Şehitler Köprüsü'nde
Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!
Jandarmadan büyük operasyonJandarmadan büyük operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

İlginizi Çekebilir

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik 2018 için 28 gün temel eğitim şartına sosyal medyada büyük tepki

Bedelli askerlik 2018 için 28 gün temel eğitim şartına sosyal medyada büyük tepki

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelenler rekor kırdı!

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelenler rekor kırdı!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

Yerel yönetimlerde yeni dönem! Tüm iller 'bütünşehir' sayılacak

Yerel yönetimlerde yeni dönem! Tüm iller 'bütünşehir' sayılacak

'Eğer arkadaşlığımızın devam etmesini istiyorsan olumsuz bir şey yazma'

'Eğer arkadaşlığımızın devam etmesini istiyorsan olumsuz bir şey yazma'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.