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(Özel) Yaşlı çift kayıp köpekleri için gözyaşı döküyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:49 | Son Güncelleme

Osmaniyenin Kadirli ilçesinde 72 yaşındaki Elif Dandıl ve 69 yaşındaki eşi Musa Dandıl bir hafta önce kaybolan "Duman" adlı köpeklerini arıyorlar.

(Özel) Yaşlı çift kayıp köpekleri için gözyaşı döküyor

Osmaniyenin Kadirli ilçesinde 72 yaşındaki Elif Dandıl ve 69 yaşındaki eşi Musa Dandıl bir hafta önce kaybolan "Duman" adlı köpeklerini arıyorlar. Yaşlı çift, henüz bulunamayan "Duman" için gözyaşı döküyor.
İlçeye bağlı Dervişpaşa Mahallesi’nde yaşayan Elif ve Musa Dandıl çifti henüz 1 haftalıkken alıp baktıkları ve Duman ismini verdikleri köpekleri bir hafta önce kayboldu. Şu anda bir buçuk yaşında olan Duman, Musa Dandıl’ın arkasından evden çıktı ve bir daha da geri dönmedi. Yakın mahalleleri gezen ve belediyeye ait köpek barınağına da bakan yaşlı çift ne yaptılarsa da "Duman"ı bulamadılar. Bir haftadır kayıp olan köpeğin tasmasını göstererek ağlayan Elif Dandıl "Gel Dumanım, sensiz evim barkım ıssız kaldı" diyerek gözyaşı döküp ağıt yaktı.
Yaşlı kadın, "Ben onu bir haftalıkken aldım bebek gibi büyüttüm. Ben bir yere gidip gelsem insan gibi evin önünde beni karşılardı. Duman’ın yerini bilenler veya görenler Allah rızası için bize bir türlü ulaşsın" şeklinde konuştu.
Musa Dandıl ise, "Bir hafta önce çarşıya çıkarken peşimden gelmişti. Beni çarşıya kadar takip etti. Normalde hep yapar ama eve de geri dönerdi. Bu sefer dönmemiş. Bir haftadır kayıp. Her yerde arıyoruz bulamadık. Köpeğimizin ayak paçaları beyaz rengi kırmızıya çalar. Boynunun altında da beyazlık var. Dumanı görenler size bize bir türlü ulaşsın lütfen" dedi.

(Özel) Yaşlı çift kayıp köpekleri için gözyaşı döküyor

(Özel) Yaşlı çift kayıp köpekleri için gözyaşı döküyor

(Özel) Yaşlı çift kayıp köpekleri için gözyaşı döküyor

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