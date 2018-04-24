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Özel yetenekli öğrenciler için Arkeoloji Bilim Kampı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:44 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Kaman ilçesinde açılacak TÜBİTAK destekli Arkeoloji Bilim Kampı'nda, 13-18 yaş aralığındaki 60 öğrenciye arkeoloji ve antropoloji bilimleri anlatılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde açılacak Arkeoloji Bilim Kampı'nda özel yetenekli öğrencilere arkeoloji ve antropoloji bilimleri öğretilecek.

Kaman Bilim ve Sanat Merkezinde hazırlanan "Özel Yetenekliler Arkeoloji ile Tarihe Dokunuyor" projesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Proje ile kurulacak Arkeoloji Bilim Kampı'na Kırşehir, Kaman ve Van'daki Bilim Sanat Merkezleri'nde eğitim gören, 13-18 yaş aralığında 60 öğrenci katılacak.

Kaman Bilim ve Sanat Merkezi danışmanı Sükrü Su, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları projenin, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi ve Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi işbirliğinde uygulanacağını söyledi.

Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, Dr. Öğr. Üyesi Işık Adak Adıbelli, Uzm. Dr. Yarenkür Alkan ve araştırma görevlisi Turgay Yaşar Yedidağ'ın, öğrencilere uygulamalı eğitim vereceğini vurgulayan Su, proje ile Kırşehir sınırları içerisinde yer alan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Kurutlu kazı alanında, bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin katılacağı Arkeoloji Bilim Kampı'nın yapılacağını dile getirdi.

Eğitimlere Kırşehir ve Van'dan 13-18 yaş aralığındaki öğrencilerin katılacağını anlatan Su, şöyle devam etti:

"Proje gruplarındaki öğrenciler arasından 'genel zihinsel', 'müzik' ve 'resim' alanlarından rastgele seçilecek 60 öğrenciye, arkeoloji ile ilgili bilimsel konuların eğlenceli ve anlaşılır bir metotla sunulması hedefleniyor. Öğrencilerin görsel ve uygulamalı bir eğitimden geçirilerek tarih ve arkeoloji alanında bilimsel düşünmede etkili olan yöntemlerden yararlanarak bir üst öğrenim kademesine hazırlanmaları da hedefler arasında belirlendi. Öğrenciler, uygulamalı temsili kazı çalışmaları, çömlekçi çarkında seramik yapımı, kil-çamur çalışmaları, mermer mozaik çalışması, çivi yazısı, rehberli müze gezisi, sikke basımı, eser bulma oyunu, arkeoloji ve antropoloji laboratuvarlarında inceleme yapma gibi etkinliklere katılacak."

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürü İzzet Esen de projeyle Kırşehir ve Van'dan toplam 60 öğrenciyi ağırlayacaklarını ifade ederek, "Öğrencilerimize Anadolu ve Kırşehir'in arkeolojik tarihi konusunda sunumlar yapacağız. Öğrenciler uygulamalı eğitimler alacak ve tarihi eserleri inceleyecekler. Umuyoruz ki başarılı ve bir o kadar da faydalı bir proje olacak. "dedi.

Projeye, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, Kaman Kaymakamlığı da destek veriyor.

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