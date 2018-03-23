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Özel yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:37 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Van İl Müdürlüğünce hazırlanan “3D Modelleme ve Hızlı Prototipleme” eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.DAKA Teknik Destek Programı kapsamında özel yetenekli öğrenciler ve öğretmenleri için hazırlanan “3D Modelleme ve Hızlı Prototipleme” eğitimini tamamlayan 32 öğrenci, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Van İl Müdürlüğünce hazırlanan “3D Modelleme ve Hızlı Prototipleme” eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.
DAKA Teknik Destek Programı kapsamında özel yetenekli öğrenciler ve öğretmenleri için hazırlanan “3D Modelleme ve Hızlı Prototipleme” eğitimini tamamlayan 32 öğrenci, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Van Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen sertifika törenine Van Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, şube müdürü Fatih Karakuş, İpekyolu İlçe Milli Eğitim şube müdürleri Nihat Kardaş ve Metin Demir, proje koordinatörleri ve öğrenciler katıldı.
Sertifika dağıtım töreninde konuşan Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü M. Refik Bayram, son yıllarda DAKA programlarına ağırlık verdiklerini belirterek, “Bu yıl iki projeyle DAKA’ya başvuruda bulunduk. Bunlardan biri 3D yazılım, diğeri ise yapay zeka projeleridir. 3D yazlım eğitimlerine öğrencilerimiz 2 gün boyunca çok yoğun bir şekilde çalıştı ve büyük emekler harcadı. Yoğun emekler sonucu öğrencilerimiz 3D yazılımını öğrenmiş oldu. 3D yazıcılar gittikçe yaygınlaşıyor ve fiyatları da her geçen gün düşüyor. Belki de ileride eğitim gören her öğrencimizin bir 3D yazıcısı olacaktır” dedi.
3D yazlım eğitimlerinin ardından, yapay zeka ile ilgili eğitim vereceklerini sözlerine ekleyen Bayram, şöyle dedi:
“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Van İl Müdürlüğü adına eğitimleri verdik. Onların desteğiyle bugüne kadar getirebildik. DAKA da bu eğitimleri destekledi. 2 gün süren 3D eğitimlerimizin ardından bu pazar günü de aynı ekiple yapay zeka eğitimlerine başlayacağız. DAKA’ya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüze ve şube müdürümüze, ilçe milli eğitim şube müdürlüğümüze teşekkür ederiz.”
Program, öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Özel yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi

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Özel yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi

Özel yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi
2 / 6

Özel yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi

Özel yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi
3 / 6

Özel yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi

Özel yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi
4 / 6

Özel yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi

Özel yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi
5 / 6

Özel yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi

Özel yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi
6 / 6

Özel yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi

Özel yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi
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