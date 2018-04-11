HABER

(Özel) Yıkımı devam eden AKM ilk kez içeriden görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:13 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) yıkım çalışmaları ilk kez içeriden görüntülendi.AKM’de 13 Şubat’ta başlayan yıkım çalışmaları hızla devam ederken bir yandan hafriyatlar kaldırılıyor, bir yandan da toz bulutunun engellenmesi için su sıkılıyor.

Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) yıkım çalışmaları ilk kez içeriden görüntülendi.
AKM’de 13 Şubat’ta başlayan yıkım çalışmaları hızla devam ederken bir yandan hafriyatlar kaldırılıyor, bir yandan da toz bulutunun engellenmesi için su sıkılıyor. Görüntülerde AKM’nin ön cephesinin tamamen yıkıldığı ve binanın arka kısımlarına doğru ilerlendiği dikkat çekiyor.
Bina içerisindeki otopark ve baz istasyonlarının tahliyesinin başladığını belirten yetkililer, "Yıkım çalışmaları sırasında 24 saat bina içerisinde nöbet tutuluyor. Çalışmalar 16 kamera ile takip ediliyor. Kısa zaman içerisinde binanın yıkımında sona gelinecek’’ ifadelerini kullandı.
2019’un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında 2 bin 500 kişilik opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark yapılacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden tarihi yarımadaya kadar uzanan manzarayı görme imkanı sağlayacak bir restoran yer alacak.

Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyedeSuriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
Trump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklamasıTrump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklaması
İşte Tosun'un son imajı!İşte Tosun'un son imajı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava durumu ile ilgili son dakika bilgi! 2 bölgeye uyarı

Hava durumu ile ilgili son dakika bilgi! 2 bölgeye uyarı

Akılalmaz intikam! Çıplak fotoğraflarını yayınladı

Akılalmaz intikam! Çıplak fotoğraflarını yayınladı

Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu

Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu

Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!

Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Son dakika! İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Son dakika! İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.