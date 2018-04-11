(Özel) Yıkımı devam eden AKM ilk kez içeriden görüntülendi

Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) yıkım çalışmaları ilk kez içeriden görüntülendi.
AKM’de 13 Şubat’ta başlayan yıkım çalışmaları hızla devam ederken bir yandan hafriyatlar kaldırılıyor, bir yandan da toz bulutunun engellenmesi için su sıkılıyor. Görüntülerde AKM’nin ön cephesinin tamamen yıkıldığı ve binanın arka kısımlarına doğru ilerlendiği dikkat çekiyor.
Bina içerisindeki otopark ve baz istasyonlarının tahliyesinin başladığını belirten yetkililer, "Yıkım çalışmaları sırasında 24 saat bina içerisinde nöbet tutuluyor. Çalışmalar 16 kamera ile takip ediliyor. Kısa zaman içerisinde binanın yıkımında sona gelinecek’’ ifadelerini kullandı.
2019’un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında 2 bin 500 kişilik opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark yapılacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden tarihi yarımadaya kadar uzanan manzarayı görme imkanı sağlayacak bir restoran yer alacak.
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