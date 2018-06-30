 (ÖZEL)  YKS ÖNCESİ KÜPE KRİZİ YAŞANDI; 15 DAKİKA KURALINA TAKILANLAR SINAVA GİREMEDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Alper KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA

Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. SINAV ÖNCESİ KÜPE KRİZİ

Üsküdar Burhan Felek Anadolu lisesinde sınava girecek olan İrem Erol annesiyle birlikte okula geldi. Okul girişinde güvenlik noktasında arama sırasında Erol'dan küpesinin çıkarılması istendi. Annesi küpeyi çıkarmaya çalıştı fakat kulağında küpe sıkıştığı başarılı olamadı. Diğer velilerden yardım istendi. Bir veli cımbızla sıkışan küpeyi çıkarmaya çalışsa da o da başarılı olmadı. Daha sonra okul bahçesindeki bir veli sınava 4 dakika kala sıkışan küpeyi çıkararak öğrencinin sınava girmesini sağladı. 15 DAKİKA KURALINA TAKTILDILAR

Saat 10.15'te başlayan sınav için saat 10.00'dan sonra adaylar binalara alınmadı. Bu nedenle geç kalan adaylardan bazıları koşarak son anda sınava yetişti. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar binaya alınmadı. Görevliler saat 10.00'dan sonra binaya giren bir kişiyi dışarı çıkardı.

BEYAZIT'TA DA BENZER MANZARA VARDI

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde de YKS için öğrenciler sabah saatlerinden itibaren kampüs önüne geldi. Öğrenci velileri de kampüs önüne gelerek çocuklarının heyecanını paylaştı. Çocukları içeri girerken bazı velilerde çocukları için dualar etti. Kampüs çevresinde bekleyen veliler heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. YKS sınavının ilk adımı olan TYT sınavı saat 10.15'te başladı. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan 15 dakika kuralı YKS sınavında da uygulanmaya devam etti. Sınava girecek olan adaylar sınav saatine 15 dakika kala sınav salonlarına alınmadı. Saat 10.00'dan sonra sıvan salonuna girişler kapatıldı. Bir çok aday sınav saati yaklaşırken sınava giriş belgesiyle üniversitenin ana kapısından giriş yapmaya başlarken, geç kalan adaylar ise sınav saatine dakikalar kala kapı önünde koşmaya başladı. Kapıdan giren öğrencilerin bazıları sınava kıl payı yetişirken bazıları da yetişemeyerek sınav salonlarından geri döndü. "HEYECANLIYIM"

Sınava girmek için kampüs önüne gelen Hüseyin Kılıç, "Sınava hazırlandım. Heyecanlıyım. Rus dili ve edebiyatı istiyorum. Hangi üniversite olur henüz karar vermedim sınav sonucuna göre karar vereceğim" diye konuşurken bir başka öğrenci Enes Çakır ise sınava ilk kez girdiğini ve Bilgisayar Mühendisliği istediğini söyledi.

KIZI MEZUN OLDUĞU OKULDA SINAVA GİRDİ

Kızları sınava giren Birol ve Funda Guldur çifti de heyecanla kızlarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Baba Birol Guldur çok heyecanlı olduğunu söyleyerek ," Ne tesadüf ki 31 yıl önce bende bu okuldan mezun olmuştum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. onun kadar heyecanlıyız" diye konuştu. Funda Guldur ise," Ben de bütün çocuklara başarılar diliyorum önce kendi kızıma tabi ki. 12 yıldır bütün hedefimiz burasıydı. bunun için emek verdik. İnşallah onun da bizim de emeklerimiz boşa çıkmaz" dedi. TOP OYNADILAR

Büyük kızı sınava giren baba Halil İbrahim Alkan ise kampüs önünde beklerken küçük kızıyla top oynadı. kızının sınava ilk defa girdiğini söyleyen baba Alkan, "Bizde burada küçük kızımla top oynayarak vakit geçiriyorduk. Beklemekten sıkıldı biraz onu eğlendirmeye çalışıyorum. Biraz heyecan vardı kızımda. Kısmet olursa Tıp Fakültesi'ni kazanmak istiyor. Hedefimizde İstanbul Üniversitesi. bizde biraz heyecan var bir boşlukta var onu da top oynayarak dolduruyoruz" diye konuştu.