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(Özel)Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında başlayan test sürüşleri havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

İstanbul Ankara yüksek hızlı tren hattına entegre edilmesi için kapatılan, Halkalı-Sirkeci arasında devam eden banliyö tren hattındaki çalışmalarda sona doğru gelinirken, güzergahta test lokomotiflerinin sürüşü başladı.

İstanbul Ankara yüksek hızlı tren hattına entegre edilmesi için kapatılan, Halkalı-Sirkeci arasında devam eden banliyö tren hattındaki çalışmalarda sona doğru gelinirken, güzergahta test lokomotiflerinin sürüşü başladı. Test lokomotiflerinin güzergah boyunca yaptığı denemeler havadan görüntülendi.
Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme- Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul Ankara arası Yüksek hızlı tren projesine entegrasyon için kapatılmıştı ardından çalışmalar başladı. Hatta çalışmalar sona doğru gelirken, 2018’in sonunda başlaması ile beklenen hatla ilgili bir ilk gerçekleşti. Hat boyunca test lokomotifleri denemelerine başladı. Raylar üzerinde ilerleyen lokomotifler testleri gerçekleştirerek, gerekli düzenlemeleri yapıyor. Marmaray’ın yapılması ile Ankara’dan İstanbul Pendik’e kadar gelen tren yolu Marmaray entegrasyonu sayesinde Halkalı’ya kadar uzatılması hedeflenen güzergahtaki çalışmaların son durumu ve lokomotiflerin test sürüşleri havadan görüntülendi. Görüntülerde, Halkalı Sirkeci arasında devam eden banliyö tren hattında test treni güzergahı denetliyor. İşçiler ise bir yandan rayları dizmeye devam ederken bir yandan ise tren yoluna girilmemesi için çitleri örmeye devam ediyor. Güzergah üzerinde bulunan ve Marmara’ya kadar olan istasyonların büyük bir bölümü tamamlandı.
“2018 sonuna kalmadan sistemin tamamını bitireceğiz”
İstanbul’daki banliyö tren hattı çalışmalarının 24 saat aralıksız sürdüğünü ifaden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Ankara yüksek hızlı tren hattına entegre edilmesi için kapatılan, Halkalı Sirkeci arasında devam eden banliyö tren hattı ile ilgili “2018 sonuna kalmadan sistemin tamamını bitireceğiz. Her iki yakayı da Halkalı’dan Gebze’ye birbiri ile entegre edeceğiz” demişti.

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