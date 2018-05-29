Özellikle sesi güzel kadınları seçip 10 bin kişiyi dolandırdılar

Arama yapılan telefon hatlarının takibinden, aranan mağdur vatandaşların Taksim'de 2 çağrı merkezinden arandığı ve bankacılık destek hizmetleri adı altında kandırılıp banka bilgilerinin alındığı tespit edildi. Kredi destek ve yaşam sigortası poliçesi düzenleme adı altında aranan banka müşterilerinin, çağrı merkezinde görevli sekreterler tarafından alınan bilgilerinin daha sonra şebekenin diğer üyeleri tarafından kullanılarak internet hesaplarına girildiği ve hesaplarda bulunan paraların şebeke üyelerinin hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, banka destek hizmeti adı altında kendilerini arayan bazı şahısların kendileriyle kurdukları irtibat ve aldıkları bilgilerin ardından hesaplarındaki paraların boşaltıldığı yönünde şikayette bulunan vatandaşların ihbarıyla soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, mağdur vatandaşları arayarak internet hesaplarını çalan şebekeyi yaptığı teknik takiplerle tespit etti.

AYNI YÖNTEMLE 10 BİN KİŞİYİ AĞLARINA DÜŞÜRDÜLER



Aynı yöntemle 10 bin kişiyi arayarak, ilk hesaplamalara göre, 2,5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şebekenin başını, 26 yaşındaki Yusuf V. isimli bir dolandırıcının çektiğini belirleyen polis, şebeke elebaşının emri altında 4'ü kadın 5 kişinin çalıştığını da tespit etti. Tespit edilen şebeke elemanı 4 kadının, banka müşterilerini arayarak bilgilerini alan, diğer erkek şahısın ise transfer edilen paraları çekerek şebeke elebaşına aktaran şebeke üyesi olduğu öğrenildi.

ŞEBEKENİN GÖVDE KISMI SEKRETER KADINLAR



Şebekenin gövde kısmı olarak bilinen, sekreter kadınların aldığı bilgiler ile internet hesaplarına giren ve paraları şebeke hesaplarını transfer eden şebeke üyelerinin tespiti için çalışmalarını devam ettiren Siber polis, tespit ettiği 6 şebeke üyesini geçtiğimiz hafta düzenlediği operasyonlarla yakalayarak gözaltın aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 şebeke mensubundan aralarında şebeke elebaşının da bulunduğu 5'i tutuklanırken bir tanesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.