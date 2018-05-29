HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Özellikle sesi güzel kadınları seçip 10 bin kişiyi dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 14:02 | Son Güncelleme

Kendilerini bankacı olarak tanıtan sesi güzel kızlar 10 bin banka müşterisini aradı. Siber çete üyeleri, 'kredi kartı aidatı iadesi', 'düşük faizli kredi' vereceğiz benzeri yalanlarıyla kart bilgilerini aldıkları banka müşterilerinden 2.5 milyon liralık vurgun yaptı.

Özellikle sesi güzel kadınları seçip 10 bin kişiyi dolandırdılar

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, banka destek hizmeti adı altında kendilerini arayan bazı şahısların kendileriyle kurdukları irtibat ve aldıkları bilgilerin ardından hesaplarındaki paraların boşaltıldığı yönünde şikayette bulunan vatandaşların ihbarıyla soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, mağdur vatandaşları arayarak internet hesaplarını çalan şebekeyi yaptığı teknik takiplerle tespit etti.

HESAPLARDA BULUNAN PARALAR TRANSFER EDİLMİŞ

Arama yapılan telefon hatlarının takibinden, aranan mağdur vatandaşların Taksim'de 2 çağrı merkezinden arandığı ve bankacılık destek hizmetleri adı altında kandırılıp banka bilgilerinin alındığı tespit edildi. Kredi destek ve yaşam sigortası poliçesi düzenleme adı altında aranan banka müşterilerinin, çağrı merkezinde görevli sekreterler tarafından alınan bilgilerinin daha sonra şebekenin diğer üyeleri tarafından kullanılarak internet hesaplarına girildiği ve hesaplarda bulunan paraların şebeke üyelerinin hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

AYNI YÖNTEMLE 10 BİN KİŞİYİ AĞLARINA DÜŞÜRDÜLER

Aynı yöntemle 10 bin kişiyi arayarak, ilk hesaplamalara göre, 2,5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şebekenin başını, 26 yaşındaki Yusuf V. isimli bir dolandırıcının çektiğini belirleyen polis, şebeke elebaşının emri altında 4'ü kadın 5 kişinin çalıştığını da tespit etti. Tespit edilen şebeke elemanı 4 kadının, banka müşterilerini arayarak bilgilerini alan, diğer erkek şahısın ise transfer edilen paraları çekerek şebeke elebaşına aktaran şebeke üyesi olduğu öğrenildi.

ŞEBEKENİN GÖVDE KISMI SEKRETER KADINLAR

Şebekenin gövde kısmı olarak bilinen, sekreter kadınların aldığı bilgiler ile internet hesaplarına giren ve paraları şebeke hesaplarını transfer eden şebeke üyelerinin tespiti için çalışmalarını devam ettiren Siber polis, tespit ettiği 6 şebeke üyesini geçtiğimiz hafta düzenlediği operasyonlarla yakalayarak gözaltın aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 şebeke mensubundan aralarında şebeke elebaşının da bulunduğu 5'i tutuklanırken bir tanesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR

Şebekenin bağlantıları ve "gövde yapı" sına yönelik çalışmalarını devam ettiren polis, dolandırıcıların elde ettikleri paraları nasıl taksim ettiğini de soruşturma sürecinde belirledi. Yapılan tespite göre, şebeke elebaşı elde edilen paranın yüzde 30'unu alırken, yüzde 10'u dijital sistemi kuran şebeke üyesine veriliyordu. Kalan yüzde 60'ın ise çağrı merkezi çalışanları ile hesaplardan para çeken şebeke üyeleri arasında paylaşılıyordu. Polisin şebekeyle ilgili soruşturması devam ederken mağdur sayısı ve vurgun miktarının artmasından endişe ediliyor. (Milliyet)

PARTNERSaray bu görüntülerden korktuSaray bu görüntülerden korktu
Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)
Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktıBrezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul vurgun dolandırıcılık davası siber çete

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
11 yaşındaki Mehmet'in korkunç sonu! Ailesi kahroldu

11 yaşındaki Mehmet'in korkunç sonu! Ailesi kahroldu

Görü-yorum... Seçi-yorum…

Görü-yorum... Seçi-yorum…

Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde karar çıktı!

Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde karar çıktı!

Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!

15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?

Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.