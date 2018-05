ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN YEĞENİNDE YARA İZLERİ TESPİT EDİLDİ

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULARAK SERBEST BIRAKILDI

Çocuğun velisi tarafından eve konulan kamera kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde de bakıcı bayanın çocuğa karşı şiddet içerikli davranışlarının bulunduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, “Yapılan araştırmada Hatice isimli bayanın E. Egasheva adlı kişi olduğunun belirlendiği ve 08.05.2018 tarihinde yakalandığı, savunmasında özetle, 'çocuğa karşı kötü muamelede bulunma kastıyla hareket etmediğini, davranışlarının şiddet kastı taşımadığını' beyan ettiği, aynı gün yakalanan ve Z. Egasheva'nın eşi olan şüpheli M. Tuychiyev'in de savunmasında özetle, 'şikayetçi H.H.T.'ye eşini işten çıkardığı için sitem içerikli bir SMS gönderdiğini, kesinlikle tehdit kastıyla davranmadığını' beyan ettiği, her iki şüphelinin de gözaltına alındığı" kaydedildi.

Her iki şüphelinin, dün adliyeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bakıcı Z. Egasheva'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı belirtildi. M. Tuychiyev'in de serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, her iki şüpheli hakkında, A.B.T. ve annesi H.H.T.'ye yönelik suç teşkil edebilecek eylemlerinin önlenmesi amacıyla 6284 sayılı kanun hükümleri uyarınca tedbir konulması amacıyla aile mahkemesine başvurularak talepte bulunulduğu ifade edildi.