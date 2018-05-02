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Özgün Semerci Vodafone FreeZone Stüdyo’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

Bağımsız müziğin tanınmış isimlerinden Özgün Semerci, Vodafone FreeZone Stüdyo’da özel bir performans sergiledi

İSTANBUL (AA) - Bağımsız müziğin tanınmış isimlerinden Özgün Semerci, “FreeZone Stüdyo’da İKSV Serisi” projesi kapsamında Vodafone FreeZone Stüdyo’da özel bir performans sergiledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen "punk rock" gruplarından Second'ın vokalisti Özgün Semerci, Vodafone FreeZone ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) iş birliğiyle hayata geçirilen “FreeZone Stüdyo’da İKSV Serisi” projesi kapsamında Vodafone FreeZone Stüdyo’da sahne aldı.

Folk müziğini günümüz sesleriyle harmanlayan Semerci, 11 parçadan oluşan bir performans sergiledi.

Özgün Semerci’nin 12 Mayıs’ta Vodafone FreeZone YouTube kanalında yayınlanacak performansı, Türkiye’nin 81 ilinden cep telefonu, bilgisayar ya da tabletlerden ücretsiz izlenebilecek.

- Performanslar temmuz sonuna kadar sürecek

“FreeZone Stüdyo’da İKSV Serisi” projesinde, İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin Genç Caz, Parklarda Caz ve Gece Gezmesi gibi bölümlerinde yer alan sanatçılarla “Genç Caz FreeZone Stüdyo’da”, “FreeZone Stüdyo’da Performanslar Serisi” ve “FreeZone Stüdyo’da Muhabbet ve Workshop” adı altında üç farklı faaliyet yürütülüyor.

“FreeZone Stüdyo’da Performanslar Serisi” kapsamında, Vodafone FreeZone Stüdyo, İKSV'nin küratörlüğünde, cazdan rock’a, hip-hop’tan elektronik müziğe, yerli müzisyen ve grupların özel performanslarına ev sahipliği yapıyor.

Vodafone FreeZone Stüdyo, temmuz sonuna kadar Lahza, Kamufle, Akın Sevgör ve Yakaza Ensemble gibi isimleri konuk edecek.

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