Özgür-Der'den Doğu Guta protestosu

İSTANBUL (AA) - Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyesi bir grup Doğu Guta ve Suriye genelinde yaşanan insanlık dramına ilişkin İran ve Rusyayı protesto etti.

Cağaloğlu’nda bir araya gelen dernek üyeleri ellerinde Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıdı. Daha sonra sloganlar eşliğinde İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önüne yürüyen grup İran ve Rusya aleyhinde çeşitli sloganlar attı.

Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kurbanoğlu, burada gruptakiler adına yaptığı açıklamada, Doğu Guta'nın Rusya ve İran destekli rejim güçleri tarafından vahşi bir abluka altında olduğunu söyledi.

Doğu Guta'da çok büyük bir insanlık dramı yaşanmasına rağmen, Suriye rejimi ile İran ve Rusya'nın Doğu Guta'yı pazarlık konusu yaptığını aktaran Kurbanoğlu, "Muhalifler ve mücahitler dediler ki; burada hastalar, açlar ve bebekler var, bunları çıkartın ve bir yol açın. Rejim ise elinizdeki askerlerimizi verin dedi. Savunmasız masum insanları bile pazarlık konusu yapacak kadar zalim bir rejimden bahsediyoruz." diye konuştu.

Diğer konuşmacılar da İran ve Rusya'nın, Suriye rejiminin katliamlarına ortak olduğunu dile getirerek, bu ülkelere tepki gösterdi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.