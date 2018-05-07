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Özgür Gündem Davası'nda mütalaa: 12 sanığa ceza istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:43 | Son Güncelleme

KAPATILAN Özgür Gündem Gazetesi'nin nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can ile gazeteciler Ertuğrul Mavioğlu ve Celal Başlangıç'ın da aralarında bulunduğu davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) KAPATILAN Özgür Gündem Gazetesi'nin nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can ile gazeteciler Ertuğrul Mavioğlu ve Celal Başlangıç'ın da aralarında bulunduğu davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 12 sanık hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 13 yıla kadar değişen hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar Ertuğrul Mavioğlu ve Faruk Eren katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada savcı Ercan Gümüş esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların PKK / KCK silahlı terör örgütü elemanlarınca gerçekleştirilen şiddet eylemlerini meşru gösterici, övücü ve destekleyici şekilde haber içerikleri ve yazılar yayımlamak suretiyle "Silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları" ileri sürüldü. Hüseyin Aykol için "Zincirleme biçimde örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl 7 aydan 13 yıla kadar ceza istendi. Sanıklar Celal Başlangıç, Öncü Akgül, Faruk Eren, Ertuğrul Mavioğlu, İhsan Çaralan, Fehim Işık, Celalettin Can, Ömer Ağın, Veysel Kemer, Dilşah Karakaya ve Yüksel Oğuz’a ise "Silahlı terör örgüt propagandası’ suçlamasıyla 1,5 yıldan 7,5'er yıla kadar hapis talep edildi. Mütalaada, sanık Mehmet Şirin Taşdemir için ise cezai sorumluluğu bulunmadığından ceza verilmesine yer olmadığı belirtildi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 16 Temmuz’a erteledi.

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