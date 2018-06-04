Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki dava

İSTANBUL (AA) - Kapatılan Özgür Gündem gazetesi yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılandığı dava dosyası mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Necmiye Alpay, İnan Kızılkaya, Eren Keskin ve Filiz Koçali ile avukatları katılırken, tutuklu sanık Kemal Sancılı'ya bulunduğu Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı. Duruşmada söz alan sanık Filiz Koçali, halen İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı olarak görev yaptığını belirterek, "Özgür Gündem gazetesi için gördüğü baskılar sebebiyle gönüllü olarak sorumlu genel yayın yönetmenliğine ismimi yazdırmıştım. İçeriğini dahi bilmediğim haberler sebebiyle 143 davada yargılanmaktayım. Yargılama, bu hususun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve sözleşme hükümlerinin göz önünde bulundurulmasını talep ediyorum." dedi.

- "Yaptığım hareketin hatalı olduğunun farkındayım" Sanık Kemal Sancılı ise Özgür Gündem gazetesine yönelik soruşturmalar neticesinde tüm mal varlığına ve hesaplarına el konulduğunu, bu durumun da ekonomik ve psikolojik olarak kendisini olumsuz etkilediğini söyledi. Ekonomik ve psikolojik sorunlar yaşadığı süreçte bir akrabasının kendisini yurt dışına çağırarak orada bir iş bulabileceğini söylediğini anlatan Sancılı, şunları kaydetti: "Niyetim 8-10 ay kadar yurt dışında çalışarak borçlarımı ödemek ve ülkeye dönmekti. Bu süreçte yaptığım hareketin hatalı olduğunun farkındayım. Şayet mahkemece yeniden yurt dışı çıkış yasağı konmak suretiyle tahliyeme karar verilirse aynı durumun yaşanmayacağı hususunda mahkemenin rahat olmasını talep ediyorum Bu sebeple tahliyeme karar verilmesini istiyorum." Sanık avukatları, Ragıp Zarakolu hakkındaki yakalama kararı ile İnan Kızılkaya ve Eren Keskin hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Taleplere ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanık Ragıp Zarakolu hakkındaki İsveç adli makamları ile adli yardımlaşma işlemlerinin devam etmesi ve yurt dışındaki adresinin belli olması nedeniyle yakalama emrinin kaldırılmasına karar verilmesini istedi. Kemal Sancılı hakkındaki tutuklama kararının devamına karar verilmesini isteyen savcı, mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, önceden verdikleri yurt dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol hükmüne uymayıp 9 Mayıs 2018'de İpsala ilçesindeki Yunanistan sınırında askeri yasak alanda, yasal olmayan yollardan kaçma hazırlığı yapmaktayken 3 kişi ile birlikte bir botta yakalanan sanık Kemal Sancılı'nın, kaçmaya ilişkin olasılığı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, sanık Ragıp Zarakolu hakkında İsveç adli makamları ile adli yardımlaşma işlemlerinin devam ediyor oluşu ve sanığın yurt dışındaki adresinin belirli olması nedeniyle yakalama emrinin kaldırılmasına karar verdi. Celse arasında eksik hususların giderilmesi halinde dosyanın esas hakkındaki mütalaasını sunmak üzere iddia makamına gönderilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi. - İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut "sanık" sıfatıyla yer alıyor.