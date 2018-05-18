Özgür Kudüs Platformu'ndan Filistin tepkisi

Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Özgür Kudüs Platformu, İsrail'in Filistin halkına saldırısını basın açıklamasıyla kınadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasını Özgür Kudüs Platformu adına Mehmet Çalhan okudu. Çalhan, İsrail'in Ramazan ayında Müslümanlara zulmettiğini belirterek, "Ne yazık ki her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayına da İslam düşmanlarının, Müslüman halklara yönelik vahşi saldırıları, katliam ve işgalleri arasında girdik. İslam düşmanı güçler ümmetin çaresizlik, dağınıklık ve gafletinden de cesaret alarak işi en kutsal günlerimizde en kutsallarımıza el uzatmaya kadar vardırdılar. Bu defa İslam düşmanı Haçlı Amerika'sı, siyonist işgal rejimi ve yandaşlarının hedefinde Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs bulunuyor. Ümmetin birçok meselesinde bir araya gelemeyen halkı Müslüman olan ülkelerin yöneticileri, Müslümanların namusu konumundaki Kudüs konusunda da bir araya gelebilme basiretini gösterememişlerdir. Ümmetin namusunu, izzetini ve kutsallarını kendi aralarındaki çıkar çekişmelerine kurban etmişlerdir. İşte bugün ortak değerlerimiz ve kutsallarımız için ümmet bir araya gelemezse yıllardır bir proje ve program dahilinde İslam ümmetine ve kutsallarına saldıran Haçlı siyonist zihniyeti ümmetin elinde bir kutsal bırakmayacaktır. Nasıl ki dün Kabil ve Bağdat, bugün Şam ve Kudüs işgale uğradıysa yarın Diyarbakır ve İstanbul da işgale uğrayacaktır. Bunun sorumluluğu da basiretsiz yöneticilerin ve kalbini ihtilaflara daldıran duyarsız Müslümanların boyunlarındadır" ifadelerini kullandı.

"Özgür Kudüs Platformu olarak yetkilileri şu adımları atmaya davet ediyoruz" diye konuşmasını sürdüren Çalhan, şunları kaydetti:

"Yılan yılanlığını, akrep akrepliğini, Haçlı Amerika'sı ve siyonist işgal rejimi de karakterlerinin gereğini yerine getiriyorlar. Bunlara çağrıda bulunup, 'Yeter artık yapmayın' demek bir bağışlanma ve mağfiret beklentisi içine girmek İslam ümmeti için en büyük acziyettir. Ümmetin buna karşı yapması gereken, acziyet dilini bırakıp, direniş ruhuna kuşanmasıdır. Özelde Amerika ve Avrupa'daki, genelde bütün dünya Müslümanlarının tepkilerini göstermek için kesintisiz gösteriler yapmaları gerekir. İslam ülkeleri, ülkelerindeki Amerika ve siyonist işgal rejimi büyükelçilerini kapatmalı, Haçlı Amerika'sı ve siyonist işgal rejimindeki büyükelçiliklerini de kapatarak büyükelçilerini süresiz geri çağırmalıdır. Bugün yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında artık herkesi kınamayı bırakıp, fiili adım atmaya davet ediyoruz."

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