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Özgür Özel'den Soma davasıyla ilgili tartışma yaratacak iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 02:11 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma davasına ilişkin, “Duruşma sürürken mahkeme başkanına müdahale edildi. Bu dava uzasın diye inanılmaz gayretler gösterildi” dedi.

Özgür Özel'den Soma davasıyla ilgili tartışma yaratacak iddia

CHP Grup Başkanvekili Özel, Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının bugün görülecek olan karar duruşmasına ilişkin açıklama yaptı. Davanın uzaması için inanılmaz gayretler gösterildiğini aktaran Özel, “Soma’daki 301 şehidimiz için, aileleri için, adalet için herkesi yarın, ailelerle yan yana durmaya çağırıyoruz. Bu davadaki karar, kardeşini, evladını, babasını, ağabeyini, eşini yitiren aileler için çok önemli. Sorumluların cezalandırılacağı bir karar çıkması için yarın duruşma salonunda olacağız” ifadelerini kullandı.

“MHP MİLLETVEKİLLERİNE BUGÜN NE DEĞİŞTİ DİYE SORMAK GEREKİYOR”

“Sermaye, siyaset ve sarı sendikanın oluşturduğu o kara delik 301 evladımızı yuttu” diyen Özel, “Bunlar kendilerinden hesap sorulmayacağına o kadar inanmışlardı ki, o büyük toplumsal infialden önce basın toplantısı düzenlediler” şeklinde konuştu. Soma katliamının ilk davasında MHP’li milletvekillerinin bulunduğunu ancak dün yapılan duruşmaya gelmediklerini anımsatan CHP’li Özel “Bugün ne değişti diye sormak gerekiyor” dedi.

“MAHKEME BAŞKANINA DURUŞMA SÜRERKEN DAVA UZASIN DİYE MÜDAHALE EDİLDİ”

CHP’li Özel, önceki gün görülmesi gereken duruşmanın bugüne ertelenmesi nedeniyle ailelerin başlattığı oturma eylemine ilişkin olarak şunları kaydetti:

Duruşma sürürken mahkeme başkanına müdahale edildi. Bu dava uzasın diye inanılmaz gayretler gösterildi. Bu manipülasyonların hepsini gördü bu aileler. O nedenle karar duruşmasının ertelenmesine tepki gösterilmesi normal. Buradaki oturma eylemi, herhangi bir protesto eyleminden farklı görülmesi gerekiyor. Buradaki anneler, uzak köylerden geliyor. Bir anne bana şunu dedi: ‘İnşallah bugün oğlumun hakkını alıp dönerim dedim. Bu akşam o eşiğe nasıl geri giderim’. Buradaki ailelerin duygularını anlamak gerekiyor.”

“DURUŞMA SALONUNDA OLACAĞIZ”

Özel, bugün yapılacak duruşmaya ilişkin olarak, “Soma’daki 301 şehidimiz için, aileleri için, adalet için herkesi yarın (bugün), ailelerle yan yana durmaya çağırıyoruz. Bu davadaki karar, kardeşini, evladını, babasını, ağabeyini, eşini yitiren aileler için çok önemli. Sorumluların cezalandırılacağı bir karar çıkması için yarın duruşma salonunda olacağız” diye konuştu.

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soma davası Soma Maden Faciası CHP Özgür Özel

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