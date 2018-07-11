Özgür Özel'den Soma davasıyla ilgili tartışma yaratacak iddia

CHP Grup Başkanvekili Özel, Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının bugün görülecek olan karar duruşmasına ilişkin açıklama yaptı. Davanın uzaması için inanılmaz gayretler gösterildiğini aktaran Özel, “Soma’daki 301 şehidimiz için, aileleri için, adalet için herkesi yarın, ailelerle yan yana durmaya çağırıyoruz. Bu davadaki karar, kardeşini, evladını, babasını, ağabeyini, eşini yitiren aileler için çok önemli. Sorumluların cezalandırılacağı bir karar çıkması için yarın duruşma salonunda olacağız” ifadelerini kullandı.

“MHP MİLLETVEKİLLERİNE BUGÜN NE DEĞİŞTİ DİYE SORMAK GEREKİYOR”

“Sermaye, siyaset ve sarı sendikanın oluşturduğu o kara delik 301 evladımızı yuttu” diyen Özel, “Bunlar kendilerinden hesap sorulmayacağına o kadar inanmışlardı ki, o büyük toplumsal infialden önce basın toplantısı düzenlediler” şeklinde konuştu. Soma katliamının ilk davasında MHP’li milletvekillerinin bulunduğunu ancak dün yapılan duruşmaya gelmediklerini anımsatan CHP’li Özel “Bugün ne değişti diye sormak gerekiyor” dedi.