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Özgür Özel'den fotoğraf tepkisi: İçim sızladı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 15:39 | Son Güncelleme 24 dakika önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasına ilişkin "Maltepe belediye başkanının çektirdiği fotoğrafı görünce içim sızladı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP milletvekilleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle PMD'yi (Parlamento Muhabirleri Derneği) ziyaret etti. Özgür Özel, Bahçeli-Erdoğan görüşmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"AKIL ALIR GİBİ BİR DURUM DEĞİL"

"Süleyman Demirel demişti ki 'siyasette bir gün uzun zamandır.' Bahçeli, 'siyasette 6.5 yıl kısa zamandır' diyerek Demirel'in geniş destek görmüş açıklamasına karşı 6.5 yıllık kısa zaman tarif ettiğini görüyoruz. Biz 6.5 yıl daha onlara destek olalım diyor. Bu akıl alır gibi bir durum değil. AKP'nin cumhurbaşkanı adayı belli değil ama MHP'nin ki belli. Yarın MHP kurultayı için de Genel Başkan adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diye açıklarsa şaşmamak gerekiyor Devlet Bahçeli'nin."

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

"İÇİM SIZLADI"

Özgür Özel, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasına ilişkin "Maltepe Belediye Başkanının çektirdiği fotoğrafı görünce içim sızladı" dedi. (DHA)

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fotoğraf maltepe CHP Özgür Özel Süleyman Soylu ali kılıç

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