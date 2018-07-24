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Özgürlük Filosu, Gazze yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

Özgürlük Filosu, Gazze yolunda

İSTANBUL (AA) - Norveç'ten yola çıkan "Gazze Özgürlük Filosu", ablukaya dikkat çekmek için Gazze'ye doğru ilerliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15'i aşkın limanı ziyaret eden filo dünya kamuoyunun dikkatini Gazze ablukasına çekmek için Akdeniz'den Gazze'ye gidiyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da organizatörlerinden olduğu filoda Dönüş (AlAwda), Filistin (Falastine) ve Özgürlük (Freedom) isimli üç bot bulunuyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan filodaki aktivistler, uğradıkları limanlarda Gazze'ye yönelik ablukayı dünyaya anlattı.

Gazze Özgürlük Filosu Gazze meselesiyle ilgili farkındalık, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze özgürlük filosu İHH

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