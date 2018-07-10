"Özgürlük Gemisi 2" ablukayı kırmak için Gazze'den yola çıktı

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak isteyen Filistinliler, "Özgürlük Gemisi 2" ile Gazze limanından yola çıktı.

"Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi" Üyesi Hani es-Sevabite, gemi hareket etmeden önce düzenlediği basın toplantısında, Gazze'nin on yılı aşkın süredir devam eden ablukaya rağmen boyun eğmeyi kabul etmediğini belirtti.

Sevabite, "İsrail'in Gazze ablukasını sıkılaştırmak amacıyla başvurduğu son uygulamalar, Filistinlileri Filistin'den vazgeçiremeyecek." dedi.

Gemide, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde yaralananlar, hastalar ve işsiz mezun öğrencilerden oluşan 11 kişi bulunuyor.

"Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi" dün yaptığı açıklamada, "Özgürlük Gemisi 2'ye" uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunmuş, gemiye binecek barış gönüllüsü insanların başına gelebileceklerden İsrail'i sorumlu tutmuştu.

İsrail Deniz Kuvvetleri'nin müdahale etmemesi durumunda geminin, Güney Kıbrıs limanına ulaşması planlanıyor.

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nin organize ettiği eylemler kapsamında, "Özgürlük Gemisi 1" de ablukanın denizden kırılması için 29 Mayıs'ta dünyaya açılmaya çalışmıştı.

Ancak İsrail Deniz Kuvvetleri, 12 mil açıldıktan sonra gemide bulunan 17 kişinin tümünü gözaltına almıştı. Geminin kaptanı Amudi dışındaki herkes aynı gün serbest bırakılmıştı.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

