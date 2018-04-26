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Özgürlük talep eden Gazzeliler "el ve ayaklarını" kaybediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 21:54 | Son Güncelleme

Özgürlük talep eden Gazzeliler "el ve ayaklarını" kaybediyor

GAZZE (AA) - Gazze'de 30 Mart'ta başlatılan Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralananlardan uzuvlarını kaybedenlerin sayısının 21'e ulaştığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamındaki barışçıl eylemler sırasında yaralananlardan "el ve ayaklarını" kaybeden kişi sayısının 21'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından vurulan 17 kişinin ayaklarını, 4'ünün de ellerini kaybettiği ifade edildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 42 Filistinli şehit oldu, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

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