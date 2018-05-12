Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak (2)

TEMEL ATTI, TAPU BELGESİ VERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ziya Gökalp Mahallesi'nde yapımı tamamlanan binaların anahtar teslim törenine katıldı.

Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Anahtar Teslim Törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, "Ziyagökalp Mahallesi’nde 1,5 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Sağ olsun başkanımız bu süre içinde bitirme sözü vermişti ve evlerin yapımını tamamlamış. Rabbim, ev sahiplerine evlerinde huzurlu bir şekilde oturmalarını nasip etsin. Bu vesileyle ülke genelinde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Burada olduğu gibi dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın evlerini yapmak için yola çıktıklarında sıfır faizli TL olarak para desteği sağlayacağız. Bu düşüncelerle değerli Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ı kutluyor, güzel işlerin devam etmesini diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından tapu belgelerini temsili olarak Bakan Özhaseki hak sahiplerine verdi.

Bakan Özhaseki ardından Melikgazi Belediyesinin Kazım Karabekir Mahallesi'nde 3'üncü etap 27 dükkan ve 372 konutluk kentsel dönüşüm projelerinin temel atma törenine katıldı.