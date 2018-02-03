Özhaseki: PKK'nın benzeri vahşi örgüt, Afrika'nın yamyam kabilelerinde bile kalmadı (4)

AFRİN ŞEHİDİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Afrin'de şehit düşen ancak cenazesi henüz Kayseri'ye gelmeyen 1'inci Komando Tugayı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesi'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ile Ak Parti İl Başkanı Cahit Özden'in eşlik ettiği bakan Özhaseki'nin ziyaretine gazeteciler alınmadı.
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