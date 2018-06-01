Özhaseki: Yapı kayıt belgesi başvurularını cuma günü almaya başlıyoruz

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'İmar Barışı' kapsamında yapı kayıt belgesi başvurularının cuma gününden itibaren alınmaya başlayacağını söyledi.

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Kayseri İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yerel Medya buluşmaları toplantısına katılarak 6 ilden gelen gazetecilerle Kayseri'de bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yapı kayıt belgesi ile ilgili gelişmeleri anlattı. Burada İmar Barışı kapsamında açıklama yapan Özhaseki, kayıt belgesini cuma gününden itibaren gerek Bakanlık ve E-Devlet üzerinden herkesin görüp doldurabileceğini söyledi.

Mehmet Özhaseki şöyle konuştu:

"Depremle ilgili şehircilik şurasını topladık. Bunun öncesinde 9 ay hazırlık yaptık. Şehircilik kentsel dönüşüm ve depremle ilgili sorunları el birliği ile çözmemiz lazım. Yapı kayıt belgesi ile ilgili yönetmelik çıkmadan önce yaptığı belirlemeye göre ülkemizde 26 milyon 358 bin adet bağımsız bina, konut ve fabrika vardı. Bunun yüzde 70'i büyükşehirlerde yapılmış, yüzde 60'ı da, imara aykırı olarak görünüyordu. İmarla ilgili bugüne kadar herkes birbirini kandırarak devam etmiş. Bu işe köklü bir çözüm gelmesi için yapı kayıt belgesini getirdik. Binaların kaydını sağladık, zira ortada mülkiyet sorunu, ruhsat sorunu, ruhsata aykırı iskan almasına karşı imara aykırı yapılar şehirlerin içinde kalmış sanayi kuruluşları vardır. Milyonlarca insan devleti ile kavgalı yada mahkemelikti. Yapı kayıt belgesiyle devlet ile vatandaşı ile kavgalı olmaz diyerek ayrıca ekonomik faydayı da göz önünde tutarak yapı kayıt belgesi uygulamasını getirdik. Bu uygulama cuma gününden itibaren başlıyor. Vatandaşlar bölge ve il müdürlüklerimize başvurarak veya E- Devlet üzerinden bu belgeyi doldurabilir."

Mehmet Özhaseki İmar Barışı kapsamında sadece Boğaziçi, Sultan Ahmet'ten Unkapanı'na kadar uzanan bölüm ve Gelibolu Yarımadası'nın istisna olduğu söyledi.

'DEVLETİN PARASI HİZMETE DÖNDÜ'

Güneydoğu da 3 yıl önce terör örgütünün öz yönetim adı altında çukur ve hendek kazdığını 'Özyönetim' ve 'Yerel Özerklik' gibi sözlerle terör devleti oluşturmak istediklerini belirten Özhaseki şöyle konuştu:

"Teröristler 7 bölgeyi üs olarak seçip 70 bin eve zarar verdiler. 45 bin ev hasarlıydı. 105 bin evde inşaata başladık. Bunların bir bölümünü bitirdik. Bir bölümünü de bitirmek üzereyiz. Şırnak'ta, Silopi'de bölgeye özgü evler yaptık. Buralardaki belediyeler paraları teröristlere verdiler. O nedenle buralara kayyum atadık. Devletin parası şimdi hizmete döndü. Seçimle gelmek insanlara suç işleme hakkı vermez. Parayı devletten çal, eşkıyaya teröriste gönder bu mantıksızlık olur mu".

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