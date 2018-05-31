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Özhaseki'den Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 16:52 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak için bağışta bulundu

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak amacıyla bağış yaptı.

Seçim çalışmaları kapsamında memleketi Kayseri'de bulunan Özhaseki, Ziraat Bankası Kocasinan Şubesi'ne giderek bağışta bulundu.

Özhaseki, banka çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız için açılan yardım kampanyasına katılmak için geldik. Üzerimize düşeni yapıyoruz." diye konuştu.

Seçimlerin maddi yükünün olduğunu belirten Özhaseki, "Bu külfete ortak olmak lazım. Herkesin de üzerine düşeni yapması gerekiyor." dedi.

Bir taraftan Türkiye'nin sorunlarını, karşı karşıya olduğu tehditleri ve yapılması icap edenleri anlattıklarını dile getiren Özhaseki, bir taraftan da kampanyaya katılarak destek olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Mehmet Özhaseki, çok zor süreçlerden geçtiklerini kaydederek, "Bu zor süreçlerde devrim niteliğinde büyük işler yapıldı. Buradan daha iyiye gitmek lazım. Daha güzel işler yapmak lazım. Türkiye'yi eskiye döndürmemek lazım. Eskiye dönmenin ne kadar büyük bir felaket olacağını herkes biliyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bağış cumhurbaşkanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Kayseri Mehmet Özhaseki

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