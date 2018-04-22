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Özışık “Ortadoğu’da bizi bekliyorlar”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:06 | Son Güncelleme

AK Parti Kaynaşlı Gençlik Kolları tarafından ilçede bir ilke imza atılarak gazeteci yazar Süleyman Özışık söyleşisi düzenlendi.

Özışık “Ortadoğu’da bizi bekliyorlar”

AK Parti Kaynaşlı Gençlik Kolları tarafından ilçede bir ilke imza atılarak gazeteci yazar Süleyman Özışık söyleşisi düzenlendi. Özışık, Kudüs’ün önemi ve Türkiye’nin Ortadoğu’daki rolü hakkında konuştu.
Gazeteci

Özışık “Ortadoğu’da bizi bekliyorlar”

Özışık “Ortadoğu’da bizi bekliyorlar”

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