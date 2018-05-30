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Özkan Şenel: Tarım sigortası, süs bitkileri sektörünü de kapsamalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

YALOVA Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkan Yardımcısı Özkan Şenel, pazar günü etkili olan yağış nedeniyle süs bitkileri üreticilerinin çok büyük zarar gördüğünü belirtti.

Özkan Şenel: Tarım sigortası, süs bitkileri sektörünü de kapsamalı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkan Yardımcısı Özkan Şenel, pazar günü etkili olan yağış nedeniyle süs bitkileri üreticilerinin çok büyük zarar gördüğünü belirtti. Şenel, süs bitkileri sektörünün tarım sigortaları kapsamına alınmasını istedi.
Süs bitkileri sektöründe zarar gören gerek YTSO üyelerine, gerekse Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri Derneği (SASBÜD) ve Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) üyelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Özkan Şenel, tarım sigortalarının süs bitkileri sektörünü de kapsaması gerektiğini belirtti. Şenel, açıklamasında şunları kaydetti:
“Pazar günü sabahında ilimizde yaşanan sel ve su baskınları üyelerimizin tesis ve ürünlerinde büyük zararlara yol açtı. Üyelerimiz zararın tazmini konusunda büyük sıkıntı yaşamaktadır. İstihdama ve ilimizin ihracatına katkı sağlayan süs bitkileri sektörümüzün yaşanan doğal afetlere karşı desteklenmesi gerekmektedir. Tarımsal üretimin içinde yer almasına ve büyük yatırımlar yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan sektörümüz maalesef üvey evlat muamelesi görmektedir. Sektör yıllardır tarım sigortalarının süs bitkileri üretimini de kapsaması konusunda birçok girişimde bulunmasına rağmen bir sonuç çıkmamıştır. Süs bitkileri sektörü bu tür afetlere karşı ürününü sigortalayamamaktadır, zarar gören üyelerimiz zararlarını kendi imkanları ile karşılamaya çalışmaktadır. Yaşanan bu su baskınından zarar gören tüm üyelerimize geçmiş olsun diyoruz ve bu tür afetler karşında sektörümüzün korunması için tarım sigortalarının süs bitkilerini de kapsaması gerekliliğini bir kez daha bakanlığa hatırlatmak istiyoruz: Bunun için de gerekli girişimleri YTSO olarak yapacağız."

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Özkan Şenel: Tarım sigortası, süs bitkileri sektörünü de kapsamalıÖzkan Şenel: Tarım sigortası, süs bitkileri sektörünü de kapsamalı

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