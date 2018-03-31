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Özkan: “Yaşlılar toplumun rehberidir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yaşlıların geçmiş ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü yarınlara taşıyan en değerli varlıklar olduğunu söyledi.‘Yaşlılar Haftası’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir ve bu aynı zamanda bir minnet borcudur.

Özkan: “Yaşlılar toplumun rehberidir”

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yaşlıların geçmiş ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü yarınlara taşıyan en değerli varlıklar olduğunu söyledi.
‘Yaşlılar Haftası’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir ve bu aynı zamanda bir minnet borcudur. Belediye olarak yaşlıların toplumla bütünleşmesi, hayata bağlı kılınması adına projeler gerçekleştiriyoruz. Her fırsatta tecrübelerinden yararlandığımız büyüklerimizi, sadece özel gün ve haftalarda değil, yılın her gününde hatırlayarak, onların yanında olduğumuzu kendilerine hissettirmeliyiz. Toplumun bütün kesimlerine yönelik olduğu gibi yaşlılarımız için de çeşitli projeler geliştiriyor ve onlara sahip çıkıyoruz. Yaşlılar Haftası’nı bir kez daha yürekten kutluyorum. Toplumsal rehberimiz olan yaşlılarımızın, her fırsatta yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Özkan: “Yaşlılar toplumun rehberidir”

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