Özkan’dan esnaf ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, esnaf ziyaretlerinde bulundu.
İlçedeki tüm esnaf ve işyerlerini tek tek ziyaret eden Ali Özkan, güçlü kaynaklara sahip Karacabey’i güzel günler beklediğini söyledi. Göreve geldiği ilk günden bu yana, merkezdeki 21 ve kırsaldaki 64 mahallede vatandaşla buluşan Özkan, önceki gün de ilçe merkezindeki esnaf işyerlerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ali Özkan, istişare kültürüne son derece önem verdiklerini belirterek, ilçenin daha da gelişip büyümesi adına 7 gün 24 saat çalışmayı canı gönülden sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
İlçe merkezindeki tüm esnaf dükkanlarını tek tek ziyaret eden ve alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Özkan, ziyaretlerde vatandaş görüşlerinin de alınmasının hedeflendiğini söyleyerek, bu ziyaretlerden verimli geri dönüşler aldıklarını kaydetti.
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