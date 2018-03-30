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Özlem'in korkunç sonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 08:30 | Son Güncelleme

Öksürük şikayetiyle hastaneye giden Özlem Oduncu'ya grip tedavisi uygulandı ancak genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın hastanede yer yok diye eve gönderildiği iddia edildi.

Özlem'in korkunç sonu!

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisat Bölümü'nden iki yıl önce mezun olan Özlem Oduncu, İstanbul'da ailesinin yanında yaşıyordu. Genç kız, 25 yıldır çaycılık yapan babasına destek olmak için özel bir firmada işe başladı. Bir süre önce başlayan öksürük giderek artınca, genç kız bu ayın başında Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. İddiaya göre hastanede yaklaşık 15 gün tedavi gören Oduncu'nun öksürüğüne doktor çare bulamadı. Oduncu, doktorun önerisiyle aynı hastanenin Genel Cerrahi bölümüne yönlendirildi.

YER YOK DİYE EVE YOLLADILAR

Ancak hastanenin yatış bölümünde yer olmadığı için iletişim numarası alınarak evine gönderildi. 23 Mart'ta yeniden hastaneye yatırıldı. Genç kızın ateşi yükseldi. İddiaya göre doktor genç kıza ateş düşürücü ilaç yazarak "Belki griptir. Evde ateşi düşsün, iyileşsin öyle gelsin" diyerek çıkışını yaptı.

Genç kız, annesi Türkan Oduncu'yla birlikte Güneşli'de bulunan evine gitti. Bir süre sonra fenalaşan genç kız ağzından burnundan kanlar geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Oduncu kurtarılamadı. Baba Mustafa Oduncu kızının ihmal kurbanı olduğunu belirterek, "Hasta kızımı hastaneden çıkarttılar. Aynı gün eve geldik hayatını kaybetti. Hastaneden ve doktordan şikâyetçi oldum. Cezalarını çeksinler. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

SABAH

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Yanlış Tedavi Özlem Oduncu

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