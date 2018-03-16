Özlü, WIN EURASIA'yı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, geleceğin fabrikalarında yer alacak tüm sektör ve paydaşları bir araya getiren WIN EURASIA'yı ziyaret etti.

Fuarda Türk sanayicileri ile bir araya gelen ve stantları ziyaret eden Özlü, ileri teknolojili ürünler hakkında bilgi aldı.

22 ülkeden bin 800'ün üzerinde firmanın katılımıyla devam eden fuarı ziyaret eden Özlü, Türk sanayicilerinin son teknoloji ürünlerini inceleme fırsatı buldu.

Özlü, Startup'ların bulunduğu bölümü de gezerek projeleri inceledi.