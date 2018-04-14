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Özpoyraz, İZTO meclis başkanlığına seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

Özpoyraz, İZTO meclis başkanlığına seçildi

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis başkanlığına Selami Özpoyraz seçildi.

İZTO'da yönetim kurulu seçiminin ardından meclis başkanı, başkan yardımcıları ve katip üyenin seçimini için meclis üyeleri sandık başına gitti.

Eski Meclis Başkanı Rebii Akdurak, başkanlık görevini odanın en yaşlı üyesi Akın Kazançoğlu'na devretti. Meclis başkanlığına Selami Özpoyraz ve Rebii Akdurak aday oldu.

Meclis başkan yardımcılığı için ise Hilmi Ulubey, İrfan Erol, İbrahim Güdüm, Yavuz Ateşat’ın aday oldu. Meclis katip üyeliğine de başka aday olmadığı için Ali Yaramışlı seçildi.

Sandıkların açılmasından önce konuşma yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, şunları kaydetti:

"Ben ve ekip arkadaşlarım yola çıkarken, başta yönetim anlayışı olmak üzere odamızın faaliyetlerini temel alarak pek çok konuda değişim ihtiyacını vurguladık. 9 Nisan’da gerçekleşen meslek komite ve meclis üye seçiminden aldığımız başarının ve bugün elde ettiğimiz sonucun gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Elde ettiğimiz sonuç bizi duygulandırırken, aslında verdiğimiz kararların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. 151 oyu almanın benim için ne kadar kıymetli bir sonuç olduğunu tahmin edemezsiniz, bu gururu bana yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün 133 yıllık İzmir Ticaret Odasının en yüksek oyla seçilen yönetim kurulu başkanı olmanın hem haklı gururunu yaşıyor hem de bana yüklediği ağır sorumluluğun bilinciyle bir an önce çalışmak ve sizlere karşılığını vermek için sabırsızlanıyorum."

Sandıkların açılmasını ardından geçerli oyların 96'sını alan Özpoyraz, meclis başkanlığa seçildi. Akdurak ise 73 oyda kaldı.

Meclis başkan yardımcılığına da Erol ve Ateşat seçildi.

Sonuçların ardından konuşan Özpoyraz, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

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İzmir Ticaret Odası İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener Selami Özpoyraz

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