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Özselek: "SGS başvuruları için son tarih 30 Nisan 2018”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, 7 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan Staja Giriş Sınavı (SGS) başvuruları için son tarihin 30 Nisan 2018 olduğunu söyledi.Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mali Müşavirlik mesleğine giriş aşaması olan ve TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 30 sorusu ise genel kültür ve yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk test biçiminde yapılan bir sınavdır.

Özselek: "SGS başvuruları için son tarih 30 Nisan 2018”

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, 7 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan Staja Giriş Sınavı (SGS) başvuruları için son tarihin 30 Nisan 2018 olduğunu söyledi.
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mali Müşavirlik mesleğine giriş aşaması olan ve TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 30 sorusu ise genel kültür ve yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk test biçiminde yapılan bir sınavdır. Staja giriş sınavı yılda 3 kez yapılmaktadır. Bu dönem ki sınav başvurusunun 30 Nisan 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Staja Giriş Sınavı’na başvurabilmek için; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonometri, Siyaset Bilimi, Uluslararası Finans, Ekonomi, Bankacılık ve Sermaye Piyasası, Pazarlama Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Pazarlama, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Hukuk bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak gerekmektedir. Staja Giriş Sınavı’nda, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları (Genel Kültür ve Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Kısaca Mali Müşavirlik stajını başlatmak isteyen bir adayın Staja Giriş Sınavı’ndan 60 puan alması gerekmektedir" dedi.
Staja Giriş Sınavında TESMER’e (Temel Eğitim ve Staj Merkezi) nakit yatırılması gereken sınav ve dosya harçlarını adayların kredi kartına 3 taksit şeklinde yatırabileceklerini belirten Özselek, “Sınavla ilgili detaylı bilgi ve başvuru konusunda yardım almak isteyen lisans mezunları odamızın TESMER bölümünden destek alabilirler. Ayrıca Staja Giriş Sınavı için Odamız tarafından eğitim kursu açılmaktadır” diye konuştu.

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