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Özvatan heyetinden Başkan Çelik’e teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Özvatan Heyeti’nin teşekkür ziyaretinde Kayseri’deki uyum kültürüne dikkat çekti.

Özvatan heyetinden Başkan Çelik’e teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Özvatan Heyeti’nin teşekkür ziyaretinde Kayseri’deki uyum kültürüne dikkat çekti. Başkan Çelik, hizmetin makam ve mevki hırsı olmadan yapılmasının önemine işaret etti ve “Gönüler bir olmalı” ifadesini kullandı.
Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve Özvatan Kalkınma Kooperatifi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette arıcılık desteği başta olmak üzere Özvatan’a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.
Nazik ziyaretleri nedeniyle Özvatan heyetine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de ilçeleri ekonomik olarak da kalkındırmak için bu hizmetleri yapmaları gerektiğini belirtti. Kayseri’deki uyum kültürünün önemine de vurgu yapan Başkan Çelik, “Bu kültür Kayseri’yi diğer vilayetlerin önüne geçiriyor. Makam, mevki, hırs olmadıktan ve amaç bu vatana ve millete hizmet olduktan sonra gönüller bir oluyor” dedi.

Özvatan heyetinden Başkan Çelik’e teşekkür

Özvatan heyetinden Başkan Çelik’e teşekkür

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