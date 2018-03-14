HABER

Özyavuz’dan hastane inşaatını engelleyenlere tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, yıllardır surlar içinde tıkanmış olan ilçenin uzun uğraşlar sonucu “korumalı imara açılmasıyla” rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.İmarın açılmasıyla ilçenin en çok ihtiyaç duyduğu 150 yataklı hastanenin Sağlık Bakanlığı yetkililerinin tespit ettiği bölgede yapılmasına karar verildiğini müjdeleyen Özyavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Harran’ın batı sınırı 10 kilometre, doğu sınırı ise 60 kilometredir.

Özyavuz’dan hastane inşaatını engelleyenlere tepki

Şanlıurfa’nın Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, yıllardır surlar içinde tıkanmış olan ilçenin uzun uğraşlar sonucu “korumalı imara açılmasıyla” rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.

İmarın açılmasıyla ilçenin en çok ihtiyaç duyduğu 150 yataklı hastanenin Sağlık Bakanlığı yetkililerinin tespit ettiği bölgede yapılmasına karar verildiğini müjdeleyen Özyavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Harran’ın batı sınırı 10 kilometre, doğu sınırı ise 60 kilometredir. Bu nedenle ilçenin doğusunda bulunan mülkiyeti Maliye Bakanlığı’na ait 504 ada 1 nolu parsel hazine arazisi 25.12.2017 tarih 12632 nolu Harran Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiştir” dedi.
İş makineleri saldırıya uğradı
Sağlık Bakanlığının tahsisi yapılan arazi üzerinde 150 yataklı hastanenin yapılması için ihale ettiği firmanın jeoloji sondaj çalışması yaparken, iş makinelerinin hazine arazisini işgal eden kişiler tarafından taşlı, sopalı saldırıya uğradığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, olaya güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini hatırlattı.
Hastane 85 bin kişiye hizmet verecek
Saldırıyı yapan şahısların yıllardır hazine arazisini işgal ettiğini dile getiren Özyavuz, “Devletin arazisine zamanında onlarca kaçak bina yapan bu kişiler herhangi bir kiralama yapmamış ve bedel ödememişlerdir. İlçemizin 85 bin nüfusuna hizmet verecek olan 150 yataklı devlet hastanesinin birkaç kişinin menfaati için engellenmek istenmektedir. Hastanemizin çalışması devam etmekte ve inşallah halkımızın hizmetine sunulacaktır” diye konuştu.

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!
Nihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisiNihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu! Meteoroloji haritayla uyardı

İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu! Meteoroloji haritayla uyardı

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Mehmetçik Afrin'e bu marşla yürüyecek! 'Aslan Mehmetçik'...

Mehmetçik Afrin'e bu marşla yürüyecek! 'Aslan Mehmetçik'...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel altın fiyatları

İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildi

İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildi

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel döviz kurları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.