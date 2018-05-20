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Padişahların tatlısı kadayıf dolması, iftar sofralarının vazgeçilmezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 10:13 | Son Güncelleme

OSMANLI döneminde padişah sofralarının tatlısı olan Erzurum yöresine has kadayıf dolması, Ramazan sofralarını da süslüyor.

Padişahların tatlısı kadayıf dolması, iftar sofralarının vazgeçilmezi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- OSMANLI döneminde padişah sofralarının tatlısı olan Erzurum yöresine has kadayıf dolması, Ramazan sofralarını da süslüyor. Ramazan'ın gelmesi ile birlikte, kadayıf üretim ve tatlı yapım yerlerinde yoğun mesai yapılıyor.
Erzurum'da çeyrek asır öncesine kadar evlerde kadınların yaptığı kadayıf dolmasını, mutfaktan çıkarıp yılın 365 günü Türkiye'nin her tarafına satmaya başlayan Muammer Tanhaş, Ramazan ayı ile birlikte işlerin 3 kat arttığını ifade etti. Tanhaş, enerji verdiği ve tok tuttuğunu söylediği kadayıf dolması tatlısını, Türkiye'nin dört tarafına internet üzerinden sipariş üzerine kargo ile gönderiyor. Ramazan'da Erzurum'da bir ay boyunca yaklaşık 6 ton kadayıf tüketildiğini belirten Tanhaş, "Bu tatlıyı Osmanlı döneminde sultanlar tüketirmiş, asırlardır yaşatılan bir gelenek. Tamamen Erzurum'a has bir tatlı. Kadayıf dolması tatlısı iftar sofrasının olmazsa olmazıdır. Erzurum'da Ramazan ayında her evde mutlaka tatlı olarak kadayıf dolması vardır" diye konuştu.
Kadayıf dolması tatlısının ağır olmadığını ve insanı rahatsız etmediğini anlatan Tanhaş, kadayıf dolmasının buzdolabına konulmadan 10 gün bekletilebileceğini söyledi. Tanhaş, bu tatlının yapılışını ise şöyle anlattı:
"Çiğ kadayıfın içine cevizi koyarak dolma gibi sarıyor ve yumurta sarısına batırıyoruz. Sonra tereyağında kızartıyor ve balın içine atıyoruz."

FOTOĞRAFLI

Padişahların tatlısı kadayıf dolması, iftar sofralarının vazgeçilmeziPadişahların tatlısı kadayıf dolması, iftar sofralarının vazgeçilmeziPadişahların tatlısı kadayıf dolması, iftar sofralarının vazgeçilmeziPadişahların tatlısı kadayıf dolması, iftar sofralarının vazgeçilmezi

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